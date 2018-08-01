Задержан журналист Агиль Алескер

Согласно информации Haqqın.az глава медиа-группы «Yeni Çağ» журналист Агиль Алескер был задержал вечером 30 июля. Причины, по которым задержан журналист, пока неизвестны.

Ранее yenicag.ru сообщил о похищении неизвестными Агиля Алескера 30 июля вечером в районе 19.00 на территории Хазарского района Баку.

По словам супруги Агиля Алескера Гюнай Фараджевой последний раз он вышел на связь в 19.00.

“Он отправил мне голосовое сообщение по “WhatsApp” и сказал, что скоро приедет домой. Позже нам удалось выяснить, что Агиль последний раз пользовался услугой такси-фирмы *7555. Мы связались с таксистом, и он нам рассказал, что его машину остановили по дороге в поселок Гала. Неизвестные насильно вытащили моего мужа из такси и посадили в свою машину и увезли в неизвестном направлении. В связи с инцидентом я обратилась в 1-е отделение полиции Хазарского района Баку и написала там заявлении о похищении супруга. С того момента мы не можем получать информацию о его судьбе. Я от имени нашей семьи, от имени его детей и от своего имени обращаюсь к руководству, лично к главе государства за помощью”, – рассказала супруга Агиля Алескера.

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