Задержан второй подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена

Полиция задержала второго подозреваемого в убийстве бронзового призера Олимпиады-2014 в Сочи, казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщил начальник департамента внутренних дел Алма-Аты Серик Кудебаев.

Накануне Тен скончался в больнице в результате ножевого ранения. В пятницу задержали первого подозреваемого — уроженца Жамбылской области республики Нуралы Киясова 1994 года рождения. Он уже признал вину.

Оба подозреваемых в убийстве фигуриста ранее были судимы за кражи, добавил он.

Глава ДВД также поблагодарил неравнодушных горожан, которые оказывали содействие в раскрытии преступления и задержании подозреваемых.

Оба подозреваемых в убийстве фигуриста ранее были судимы за кражи, добавил он.

Глава ДВД также поблагодарил неравнодушных горожан, которые оказывали содействие в раскрытии преступления и задержании подозреваемых.

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