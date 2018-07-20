Задержан второй подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена

Полиция задержала второго подозреваемого в убийстве бронзового призера Олимпиады-2014 в Сочи, казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщил начальник департамента внутренних дел Алма-Аты Серик Кудебаев.

Накануне Тен скончался в больнице в результате ножевого ранения. В пятницу задержали первого подозреваемого — уроженца Жамбылской области республики Нуралы Киясова 1994 года рождения. Он уже признал вину.

Оба подозреваемых в убийстве фигуриста ранее были судимы за кражи, добавил он.

Глава ДВД также поблагодарил неравнодушных горожан, которые оказывали содействие в раскрытии преступления и задержании подозреваемых.

Оба подозреваемых в убийстве фигуриста ранее были судимы за кражи, добавил он.

Глава ДВД также поблагодарил неравнодушных горожан, которые оказывали содействие в раскрытии преступления и задержании подозреваемых.

 

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| 2018-07-20T22:26:53+00:00 21 июля 2018, 05:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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