Задержан пограничник, предположительно продавший данные Петрова и Боширова

Сотрудники ФСБ РФ задержали на рабочем месте работника пограничной службы в Северо-Западном регионе, подозреваемого в продаже информации о поездках за границу Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвиняет в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Об этом во вторник, 30 октября, сообщает агентство «Росбалт», со ссылкой на информированный источник.

По его информации, ФСБ провела более 60 обысков и временных задержаний лиц, занимающихся продажей выписок из закрытых баз данных, и частных детективов. «Под стражу почти никого не брали — ограничивались подписками о невыезде», — рассказал источник агентства, отметив, что возбуждено много дел по статьям о незаконном получении и разглашении секретных сведений, превышении полномочий частным сыщиком и о нарушении неприкосновенности частной жизни. Источник «Ведомостей» в спецслужбах подтвердил, что дел возбуждено много, причем не только по этим статьям.

При этом официально, по словам информатора «Росбалта», все возбужденные уголовные дела не связаны с Петровым и Бошировым. «Но все, конечно, прекрасно понимают, из-за чего сейчас проходят данные мероприятия», — подчеркнул собеседник агентства.

Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что не располагает информацией о том, что якобы задержаны чиновники, разгласившие сведения об Александре Петрове и Руслане Боширове.

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