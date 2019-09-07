Задержан подозреваемый в нападении на главу ЦИК России

Следователи Следственного комитета РФ получили неопровержимые доказательства причастности задержанного к нападению на дом председателя ЦИК Эллы Памфиловой в Подмосковье. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Расследованием этого уголовного дела занимается Главное следственное управление Следственного комитета. Оно было передано из МВД. Официальный представитель министерства Ирина Волк сообщила ТАСС, что сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на дом председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, им оказался уроженец одной республик Средней Азии 1983 года рождения.

«По поручению следствия сотрудниками полиции задержанный доставлен на допрос в Главное следственное управление СК России. Мужчина задержан в качестве подозреваемого», — сказала Петренко.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что задержанный не отрицает свою причастность к этому деянию. «Подозреваемый был обнаружен в шалаше в лесу на территории Подмосковья. Он жил там после того, как потерял работу и документы, удостоверяющие личность. Мужчина не стал отпираться, а подтвердил свою причастность к содеянному», — сказал собеседник агентства.

В ночь на пятницу неизвестный проник в дом главы ЦИК, который находится в подмосковной Истре, и напал на нее с электрошокером. По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое, ход его расследования взяло на контроль руководство МВД России. В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что основной версией причины нападения стало ограбление, из дома ничего похищено не было, а грабитель действовал по наводке и, по предварительной информации, не знал, кто является хозяйкой дома.