Задержан еще один подозреваемый в стрельбе в Утрехте

По данным газеты, полиция сообщила о задержании 40-летнего мужчины, который «подозревается в причастности к стрельбе». Полиция отметила, что роль задержанного в происшествии расследуется.

Ранее по подозрению в стрельбе был задержан 37-летний уроженец Турции Гёкмен Таныш, который в настоящее время остается под стражей. Предполагается, что он скрылся с места преступления на автомобиле Renault Clio, который затем был обнаружен на одной из городских улиц. В автомобиле была оставлена записка, содержание которой исследовали правоохранители. По данным портала Dutch News , прокуратура заявила, что эта записка позволяет предположить террористический характер инцидента.