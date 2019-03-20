Задержан еще один подозреваемый в стрельбе в Утрехте

Полиция Нидерландов задержала еще одного подозреваемого в причастности к стрельбе в нидерландском Утрехте, сообщает газета Algemeen Dagblad.
По данным газеты, полиция сообщила о задержании 40-летнего мужчины, который «подозревается в причастности к стрельбе». Полиция отметила, что роль задержанного в происшествии расследуется.
Ранее по подозрению в стрельбе был задержан 37-летний уроженец Турции Гёкмен Таныш, который в настоящее время остается под стражей. Предполагается, что он скрылся с места преступления на автомобиле Renault Clio, который затем был обнаружен на одной из городских улиц. В автомобиле была оставлена записка, содержание которой исследовали правоохранители. По данным портала Dutch News, прокуратура заявила, что эта записка позволяет предположить террористический характер инцидента.
| 2019-03-20T08:07:04+00:00 20 марта 2019, 08:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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