Задавили любовью: фанаты Мурата Боза не позволили ему посмотреть кино в Баку

Кинотеатр CinemaPlus Gənclik Mall устроил очередной грандиозный сюрприз для своих зрителей, пригласив в Баку звезду турецкого кино, певца Мурата Боза и актрису Седу Бакан на грандиозный гала-вечер фильма Öldür Beni Sevgilim, в котором пара исполнила главные роли.

Как сообщает #, звезды традиционно прошлись по красной дорожке, пообщались с фанатами и приняли участие в пресс-конференции, в ходе которой ответили на все интересующие журналистов вопросы.

А интересовались представители СМИ буквально всем: суммой гонорара звезд за приезд в Баку, «интересным» положением Седы Бакан, которая, как сообщают турецкие СМИ, находится на третьем месяце беременности, личной жизнью актеров, их планами, участием в новых проектах и т.д.

Все внимание и журналистов, и фанатов было приковано к Мурату Бозу. Седа Бекан, в отличии от Боза, в Баку приехала впервые, и произвела на присутствующих приятное впечатление.

«Чудесный город, а люди невероятно теплые и гостеприимные, Мурату повезло, он здесь часто был, но ничего, я твердо намерена наверстать упущенное», — сказала актриса.

Турецкие звезды привезли в Баку новую комедию Öldür Beni Sevgilim, режиссером которой является Шенол Сенмез.

Планировалось, что актеры посмотрят фильм вместе со зрителями, но не тут- то было. Невзирая на слаженную работу коллектива и руководства киносети CinemaPlus, фанаты попросту не дали гостям такую возможность.

После того, как актеры поприветствовали зрителей в зале, и уже было направились занять свои места, фанаты ринулись вниз и окружили Мурата Боза.

Пришлось «плененному» актеру со всеми сделать селфи, выслушивая параллельно признания в любви, и продолжалось бы это бесконечно, если бы охрана вынужденно не вывела актера из зала.

Но даже невзирая на такой расклад дел, Мурат Боз выглядел очень счастливым, улыбался, и ничуть не был расстроен или утомлен ажиотажем. Он даже умудрился помахать толпе, которая едва не ринулась за ним из зала… Видимо, уже привык, что встречи с фанатами чаще всего проходят именно по такому сценарию.

Ведь практически то же самое произошло недавно в Измире, куда Мурат Боз и другие актеры приехали на премьеру. Многолюдная толпа окружила артистов, в результате чего сеанс начался с большим опозданием.

Любовь и признание бакинских фанатов Мурат Боз и Седа Бакан успели запечатлеть на камеру, попросив своего фотографа снять их с восторженными поклонниками на заднем плане.

Зрителям же осталась уйма эмоций и фотографии с актером на память, хорошее настроение и наилучшие впечатления от просмотра фильма, в котором смешалось все – юмор, романтика, приключения, щедрый подарок от судьбы в виде 5 миллионов TRY, и феерический хэппи-энд.

Начиная с 14 марта фильм можно посмотреть во всех кинотеатрах сети CinemaPlus.