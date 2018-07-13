«Зачистка» в Twitter: Обама потерял 3 млн подписчиков, Трамп — 300 тысяч

Как известно, руководство сервиса планирует массово удалить фейковые, бездействующие и заблокированные аккаунты.

У Трампа в результате «зачистки» число фолловеров снизилось только на 300 тысяч – до 53,1 миллиона. Президент продолжает оставаться на 18 месте в списке самых популярных персон в Twitter.

В то же время база подписчиков Обамы сократилась со 104 до почти 101 миллиона. Тем не менее, он все же остался на третьем месте в рейтинге самых читаемых микроблогеров.

Еще больше фолловеров были удалены из аккаунта певицы Кэти Перри — она лишилась около 3 миллионов подписчиков из 110 миллионов. У Ким Кардашьян удалили около 1,7 миллионов подписчиков из 60,2 млн.

Как передает USA Today уменьшение числа фолловеров коснулось также исполнительного директора Twitter Джека Дорси, который недосчитался 200 тысяч подписчиков.

Напомним, Twitter в течение мая и июня заблокировала более 70 миллионов аккаунтов, заподозренных в распространении ложной информации.

Соцсеть решила ввести процедуру обязательного подтверждения аккаунтов через e-mail и телефонные номера.