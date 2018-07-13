«Зачистка» в Twitter: Обама потерял 3 млн подписчиков, Трамп — 300 тысяч

В результате массовой «зачистки» аккаунтов в Twitter президент США Дональд Трамп потерял 300 тысяч подписчиков, а его предшественник Барак Обама – почти три миллиона, сообщает издание Hill.
Как известно, руководство сервиса планирует массово удалить фейковые, бездействующие и заблокированные аккаунты.
У Трампа в результате «зачистки» число фолловеров снизилось только на 300 тысяч – до 53,1 миллиона. Президент продолжает оставаться на 18 месте в списке самых популярных персон в Twitter.
В то же время база подписчиков Обамы сократилась со 104 до почти 101 миллиона. Тем не менее, он все же остался на третьем месте в рейтинге самых читаемых микроблогеров.
Еще больше фолловеров были удалены из аккаунта певицы Кэти Перри — она лишилась около 3 миллионов подписчиков из 110 миллионов. У Ким Кардашьян удалили около 1,7 миллионов подписчиков из 60,2 млн.
Как передает USA Today уменьшение числа фолловеров коснулось также исполнительного директора Twitter Джека Дорси, который недосчитался 200 тысяч подписчиков.