Зачистка перед транзитом власти

В период позднего Сталина в московских коридорах власти обострилась война кланов и группировок. Опала маршала Жукова, адмирала Кузнецова, арест близких к ним офицеров, дело авиаторов, затем масштабное ленинградское дело и поздние расследования по большей части направленные против Берии — все это стало результатом зачистки стареющим диктатором политического поля. Все потенциальные наследники без всякой жалости убирались.

На пленуме ЦК после XIX съезда Сталин ополчился на своих старых подельников: Молотова, Микояна, Берию и других рангом пониже. Все поняли, что грядет новая большая чистка. Призрак 1937 года стал приобретать реальные очертания.

Нечто подобное, конечно, в несравненно меньших масштабах происходит сейчас в России. Крупные бизнесмены и даже давно отставные чиновники становятся фигурантами дел, закрываются или в лучшем случае подвергаются домашнему аресту.

И это касается не только бывших и нынешних министров, губернаторов, и т.д. В расход идет так называемая системная оппозиция. ЦИК отказался передать мандат депутата Государственной думы, который стал вакантным после смерти академика Жореса Алферова, экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину. Решение объяснили тем, что Грудинин, выдвигаясь в федеральный парламент по списку Компартии, не указал в декларации незакрытые счета в иностранных банках.

На федеральных каналах всплыл старый компромат и черный пиар. Жена Грудинина попросила полицию предоставить ей защиту, пока идет процесс о разделе имущества. Кремль задействовал все свои пропагандистские мощности, чтобы предотвратить довольно малозначительное событие — появление вполне лояльного Грудинина в нижней палате Федерального собрания.

На первый взгляд все это выглядит довольно странным. Так называемая системная оппозиция всегда играла по кремлевским правилам. Все ее действия согласовывались с администрацией, и никто даже в мыслях не мог подумать, чтобы пойти даже не против, а хотя бы параллельно.

Все изменили местные выборы. В четырех регионах победили кандидаты системной оппозиции. Вот на них, а потом и на их партийные организации и обрушились.

Больше всех достается главе Хакасии Валентину Коновалову — его то обвиняют в уклонении от службы в армии, то громят за многомиллионные премии подчиненным. Свою порцию черного пиара получает и губернатор Владимирской области от ЛДПР Владимир Сипягин. В таких условиях депутатство Грудинина просто не вписывалось в систему.

Падение рейтинга Путина серьезно беспокоит как его, так и группировки вокруг. Все понимают, что приближается транзит власти. То ли в виде казахстанского варианта, то ли еще какого-то. Так или иначе, но наследник должен появиться, а там как карта ляжет.

Все это ведет к обострению межвидовой борьбы различных группировок у подножья трона. К тому же явно подкачала экономическая и финансовая ситуация. Бюджетный пирог непрерывно сокращается, недовольство растет, и локальные конфликты разной степени интенсивности вспыхивают в самых разных уголках большой страны. И совсем не обязательно с политической подоплекой. Начинается с борьбой против строительства мусоросжигательных заводов в Подмосковье, а потом быстро выливается в политическое неприятие назначенных чиновников. Да и Северный Кавказ в очередной раз показал свой норов и чем закончатся выступления в Ингушетии вообще сложно предполагать.

Не удивительно, что главной скрепой являются чекисты, которые мыслят и говорят на языке очень понятным тому, кто в России все решает. С одной стороны, схватки бульдогов полезны для единоличной власти, так как в этой борьбе они взаимно ослабляются. С другой — появляется опасность, что одна из группировок может усилиться за счет других или войти с ними в ситуативные союзы.

Именно с этим обстоятельством связаны последние аресты чиновников и бизнесменов. На горизонте на глубине оптической видимости есть только один наследник — премьер-министр Дмитрий Медведев. Он доказал свою лояльность, когда уступил пост президента и удовлетворился второй должностью в стране.

Как говорил герой украинской классической пьесы «Шельменко-денщик», оно-то, конечно, так, но немного не так. Медведев отошел в сторону, но ведь готовился ко второму сроку. Для этого создавалась необходимая команда и организационная инфраструктура.

Если идти по казахстанскому варианту с российской спецификой, то наследник нужен сам по себе и без всякой команды. Необходимых людей к нему приставят в нужном количестве. Так, чтобы, как говорится, шаг в сторону…

Обратим внимание, что репрессиям подвергаются в первую очередь люди так или иначе связанные с премьер-министром. В частности, последний арест Михаила Абызова тому наглядное подтверждение. Он работал с Медведевым и активно участвовал в подготовке второго срока. Решение тандема о рокировке в короткую сторону было для него сильнейшим ударом. Таким, что в последнее время он жил в Европе и его пришлось заманивать в Россию.

В поддержку Абызова бросились довольно серьезные люди, начиная от Анатолия Чубайса и кончая Чулпан Хаматовой и Нютой Федермессер. Был предложен залог в 1 млрд. руб. Личные поручительства также дали: Чулпан Хаматова, Наталья Тимакова, Анатолий Чубайс. Все напрасно. Басманный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета России (СКР) и арестовал Абызова до 25 мая.

Из этого, кстати, не следует, что под ударом находится сам Медведев. По крайней мере, на обозримую перспективу силовики усвоили, что премьер неприкосновенен, а все что вокруг него подлежит полной и окончательной зачистке.

Второй фактор. Также не следует, что Медведев выбран в качестве наследника. Он на скамейке запасных, но совсем не значит, что тренер выпустит его на поле. Если и выпустит, то в каком качестве.

Путин и его окружение прекрасно понимают, что бизнес в своем большинстве и сросшиеся с ним чиновники крайне недовольны противостоянием с Западом. Они ведь воровали не для того, чтобы отдыхать в Крыму или на Черноморском побережье Кавказа, в крайнем случае, в Кисловодске.

Нажитое непосильным трудом и вопиющим воровством они конвертировали в отдых в Майами или на Лазурном берегу, в приобретение недвижимости в Европе и за океаном и хранение средств на обеспеченную старость в надежных западных банках.

Теперь этому пришел конец. Они фигуранты списка американского минфина и что с ними может быть показывает пример венесуэльского военного, укравшего $1 млрд. и вывезшего деньги в США и на этом погоревшего. Теперь вместо песчаного пляжа он отдыхает в тюрьме. Благо, что американской. Да и деньги он потерял.

Для российских бизнесменов есть и совсем близкий пример Виктора Вексельберга и его проблем с американским минфином. Что еще показательно, что это никак не защитило его ведущих менеджеров, которые провели некоторое время под арестом. И тот факт, что их выпустили, ни о чем не говорит. Если будет необходимо, то повторят.

Еще одно обстоятельство, которое напрягает российскую элиту. Репрессии стали непрогнозируемые. Нарушен основной договор с властью. Элитам позволяли воровать и заниматься коррупцией в обмен на лояльность. При этом была ясность, что последнее предполагает. Теперь этот пакт нарушен и любой может оказаться за решеткой, даже не понимая за что.

Такое положение не цементирует режим, а наоборот его расшатывает. Однако в Кремле считают, что справятся. История учит противоположному.