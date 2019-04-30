Зачем встречались Ким и Путин?

Встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина во Владивостоке продолжалась четыре часа. Из них первые два с глазу на глаз, а потом в расширенном составе. Никаких конкретных договоренностей достигнуто не было, во всяком случае, ни одна из сторон об этом не сообщала. Пресс-конференцию Путин проводил в одиночестве и вопросы в значительной мере к встрече и ее результатам не относились.

Удивляться этому не стоит. Очевидно, что никаких надежд на прорыв на встречу не возлагались, да и быть его просто не могло. Москва сохраняет приверженность соблюдению международных санкций в отношении Северной Кореи, пока та не свернет свою ядерную программу, и не может предложить Пхеньяну ощутимой помощи. В 2018 году объем двусторонней торговли из-за рестрикций сократился наполовину по сравнению с предыдущим — до $34 млн.

Россия имеет очень ограниченные возможности для того, чтобы влиять на вопросы, которые сейчас по-настоящему важны для Северной Кореи. В Пхеньяне прекрасно это понимают и не переоценивают московские возможности.

Главный вопрос, который сейчас волнует Пхеньян, — это так называемые секторальные санкции, введенные в 2016-2017 гг. Советом Безопасности ООН. В отличие от санкций, которые действовали до этого, секторальные санкции предусматривают жесткие ограничения почти на все виды торговли и внешнеэкономической деятельности. В соответствии с ними в Северную Корею нельзя продавать даже гвозди и болты. Фактически в последний год КНДР столкнулась с ситуацией, весьма близкой к экономической блокаде.

В последнее время отношения Пхеньяна и Пекина после значительного напряжения улучшились. Однако этого мало, так как отменить санкции или даже их несколько ослабить можно только решением Совета Безопасности ООН, а без Вашингтона это сделать невозможно. Президент Трамп уже не раз подчеркивал, что отменять санкции не собирается, по крайней мере, до тех пор, пока КНДР не сделает «существенных шагов» на пути к ядерному разоружению.

Сейчас и Россия, и Китай выступают за отмену секторальных санкций, так что Ким Чен Ыну нет смысла добиваться от России смягчения позиции по этому жизненно важному для Северной Кореи вопросу — Москва и так в целом занимает именно ту позицию, на которую рассчитывает Пхеньян. Однако никаких сдвигов не произойдет, пока соответствующее решение не будет принято Соединенными Штатами. И Китай здесь не поможет. Пекин не станет ухудшать отношения с Вашингтоном ради Северной Кореи. Ему гораздо важнее довести до логического конца переговоры по вопросам взаимной торговли.

Москва устроила саммит с северокорейским лидером не в ожидании какого-то сдвига. Возможности воздействовать на позицию Пхеньяна никакой нет. Ставилась совершенно другая цель — вырваться на ограниченной площадке переговоров в Восточной Азии из дипломатической изоляции и показать себя глобальным игроком. Все-таки Владимиру Путину удалось войти в весьма ограниченный список лидеров, с которыми встречался Ким Чен Ын. Кроме Трампа это председатель КНР Си Цзиньпин и южнокорейский президент Мун Чжэ Ин.

Исходя из этой роли на пресс-конференции Владимир Путин заявил, что намерен донести до руководства США северокорейскую и российскую позиции, но при нынешнем состоянии российско-американских отношений на роль посредника Россия не очень годится. Тем не менее, вероятность того, что на июньском саммите G20 в Японии Ким встретится с Трампом, все еще существует. Тем более что в ситуации, когда в отношениях России с США накопилось множество проблем, тема ядерной программы КНДР — одна из немногих, по которой они ведут политический диалог. Здесь также некоторое соревнование с Токио, так как пока японскому премьеру не удалось встретиться с северокорейским лидером.

Москва поддерживает подход, при котором поэтапные шаги Пхеньяна по денуклеаризации должны сопровождаться встречными шагами и поощрением со стороны Вашингтона. Однако гарантий безопасности, данных американцами, по мнению Кима, недостаточно, чтобы убедить его свернуть ядерную программу. В Москве считают, что эту проблему нельзя решить простым давлением, поэтому гарантии Трампа должны быть подкреплены гарантиями и тех стран, которых непосредственно касается кризис на Корейском полуострове — России, Китая, Южной Кореи и Японии. Москва предлагает переговоры в шестистороннем формате, даже если в прошлом они не принесли реальных результатов.

У России есть общая граница с КНДР, и она, как и США, выступает против ядерных устремлений Пхеньяна. Москва обеспокоена тем, что его ядерная и ракетная программы могут обернуться опасными инцидентами, способными поставить под угрозу безопасность страны.

Как пишет московская «Независимая газета», южнокорейский дипломатический источник не исключает даже существования закулисного соглашения между США и Россией с целью выйти из северокорейского ядерного тупика. Не случайно спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган приезжал недавно в Москву. Помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков указал на значимость переговоров США и КНДР, заверив, что Кремль постарается «способствовать закреплению позитивных тенденций», наметившихся после первой встречи Трампа с Кимом в Сингапуре.

Сразу после саммита российский президент покинул северокорейского гостя ради переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. И то, что встречи Путина с Кимом и Си следуют одна за другой, позволяет Москве укрепить впечатление, что она является реальной стороной при разрешении кризиса в Восточной Азии.

Активная деятельность Москвы на северокорейском направлении не означает, что ее будут поддерживать другие важные игроки. По крайней мере, Токио, как и Пекин, совсем не собираются передавать все в российские руки. У них свои интересы. Навряд ли к России перейдет роль модератора возможных новых переговоров. Вашингтон предпочитает вести их непосредственно с Пхеньяном, в том числе и в виде встреч Трампа и Кима.

И выводить Россию из дипломатической изоляции США раньше времени не собираются. Отсюда следует, что надежды Москвы на повышение своей роли даже на ограниченном участке переговоров по корейской проблеме совершенно напрасны.