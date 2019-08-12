Зачем Венедиктов приезжал в Киев?

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов зачастил в Киев. При этом последние пять лет он в украинскую столицу не приезжал. Примерно месяц назад он передал в Офис президента Украины личное письмо матери журналиста Кирилла Вышинского, который был арестован в Украине по обвинению в шпионаже и финансировании российской агентуры.

Что же привело Венедиктова снова в Киев? Судя по всему, у его поездки было несколько целей. Среди озвученных публично желание открыть в Киеве, Одессе и Львове бюро его радиостанции для вещания из Украины на Россию для информирования ее граждан об украинском взгляде на события. Соответственно предполагается и вещание на Украину. По мнению Венедиктова, которое он выразил как в интервью украинскому изданию «Страна.ua» и телеканалу «Наш», так и в передаче «Будем наблюдать» уже в эфире своего радио нужно изменение квот на русскоязычное вещание в законе о языке.

На этой объявленной цели визита Венедиктова следует остановиться более подробно. Продавливание открытия бюро «Эхо Москвы» в Украине носит не столько информационный, организационный и финансовый характер, сколько политический.

Начнем с того, что акцент на изменении языковых квот — по украинскому закону эфирное время передач на русском языке ограничено — не самое главное препятствие для реализации идеи Венедиктова. Квоты — дело подвижное. Гораздо более сложными проблемами являются законодательные нормы двух стран. В первую очередь, в отношении Крыма.

В свое время московский телеканал «Дождь» свободно вещал в Украине, в то время как были отключены главные федеральные каналы. Однако «Дождь» оказался на шпагате по вопросу принадлежности Крыма.

Признавать Крым украинским ему не позволяет российский закон, признавать российским — украинский. Как только в эфире «Дождя» прозвучало, что Крым российский, трансляцию канала немедленно прекратили. Вещать на Киев и не признавать Крым украинским — это помогать агрессору. По украинскому закону за это следует уголовная ответственность. Впрочем, как и по российскому за отрицание его нынешней принадлежности, как ее понимают в Москве.

Интересно в связи с этим, как Венедиктов представляет себе работу бюро «Эхо Москвы» в Украине в таких условиях. Вопрос принадлежности Крыма для двух стран является основополагающим и отступление от него в обозримой перспективе просто не возможно.

Маловероятно, что Венедиктов об этой проблеме не знает. Скорее всего, она сознательно вынесена за скобки, так как задача вовсе не состоит в открытии бюро «Эхо Москвы» в Украине.

Цель данного месседжа состоит в тестировании настроений украинского общества и его элиты. Насколько сильны в нем коллаборантские и капитулянтские настроения в связи с персональными изменениями на киевских властных холмах. Еще в 2013 году при правлении Януковича украинская власть не разрешила открыть бюро «Эхо Москвы». Какие основания считать такое возможным при принципиальном в сторону ухудшения отношений двух стран.

Косвенным подтверждением вторичности темы бюро является несогласованность в действиях. По словам Венедиктова, возглавит бюро «Эха Москвы» в Украине вероятнее всего Сакен Аймурзаев — бывший шеф-редактор «Радио Вести», Киев. «У меня есть Сакен Аймурзаев. Мое предложение уже было сформулировано ему».

Однако Аймурзаев на своей странице в Facebook написал, что о планах Венедиктова ничего не знает. «Новость о создании бюро Эха Москвы в Киеве застала меня в пути. Сейчас я нахожусь далеко от Украины, занимаюсь сугубо личными, семейными делами и знать не знал, что окажусь частью этой новости и ее бурного обсуждения».

Как и следовало ожидать за исключением откровенно пророссийских изданий к возможному открытию бюро радиостанции «Эхо Москвы» большинство СМИ отнеслись отрицательно.

Заместитель генерального директора первого крымско-татарского телеканала ATR Айдер Муждабаев четко обозначил, что «Это — прямая диверсия Кремля в Украине. Они обнаглели настолько, что совсем потеряли берега. «Эхо Москвы» — это «СМИ», которое приглашает в эфир и публикует российских террористов, убийц украинцев. И там таких много, но одной фамилии — «политрук днр» Прилепин, думаю, хватит… И вишенка на торте — зам Венедиктова — Рувинский — открытый крымнашист».

Аналогичной была реакция Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Первый заместитель председателя Ольга Герасимьюк определила, когда открытие бюро будет возможным. «Представительство Венедиктова в Украине? Ну, где-то через полвека после вывода российской армии из Донбасса, после возвращения Крыма, после покаяния перед Украиной. Ну, как еще в Сирии простят и в Солсбери… Когда Сенцова (украинский режиссер, осужденный в России, — авт.) отдадут и всех, кого посадили. Поэтому — это уже, боюсь, в другой его жизни».

Вторую свою цель визита в Киев Венедиктов также назвал публично. Отвечая на вопрос в передаче «Будем наблюдать» в эфире своей радиостанции зачем ездил в Украину он назвал несколько целей. «Поскольку пришла новая команда, то, конечно, мне было важно — я же не люблю давать комментарии, высосанные из экрана, скажем так или с клавиатуры — самому понимать и знать, что и как происходит… Но сначала мне самому нужно понять, возникла ли, как мне сказали «новая реальность» на Украине в российско-украинских отношениях. Меня меньше интересовала внутренняя политика украинская. Это их дело, это их страна. Но вот когда речь идет об отношениях между Россией и Украиной…

Я там встречался и с дипломатами украинскими и не украинскими, с политиками, с деятелями администрации, с журналистами известными, и это все были приватные разговоры, мне нужно было понять и набрать для себя понимание».

Другими словами, Венедиктов собирал информацию о реальном состоянии дел. Казалось бы, в чем проблема. В Первопрестольной много информации о положении дел. На всех уровнях. Оказывается, что этого недостаточно.

Во-первых. Психологически и ментально в Кремле и его окрестностях не понимают происходящего в Киеве. Там не хотят согласиться с тем, простым фактом, что Украина — не Россия. Идет это от Путина с его представлением о разделенном народе на русских, украинцев и белорусов. Отсюда постоянные провалы московской политики на украинском направлении.

Во-вторых. Проблема Донбасса настолько отягощает российскую политику, экономику и финансы, что очень хочется ее как-то разрешить. Конечно, на российских условиях.

С приходом новой команды в Киеве и отстранением пророссийских сил от коридоров власти возник некоторый вакуум понимания ближайших перспектив. Понадобился несколько другой взгляд и человек не вызывающий прямого отторжения в Киеве. Алексей Венедиктов с реноме оппозиционера и несогласного с Путиным для этого очень подходит.

Это не значит, что он действовал по прямому указанию администрации российского президента. Это было бы слишком прямолинейно и примитивно.

Тем не менее, его впечатления о возможном пространстве для маневров с киевской властью в Москве многих интересует.

Для этого он приезжал в Киев и приедет еще не раз. Наступил период челночной зондажной дипломатии.