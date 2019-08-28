Зачем Трампу Гренландия?

Наш достаточно остроумный и с острым чувством юмора уважаемый читатель сразу же заметит, что, наверное, и президент Дональд Трамп не прочь иметь такую же вечную славу, как и такие великие государственные мужи, как президенты Томас Джефферсон и Эндрю Джонсон. Напомним, что один из них в свое время купил Луизиану, а другой Аляску.

Таким образом, третий президент США Томас Джефферсон славится в американской истории не только, как автор известной «Декларации о независимости» и один из авторов американской конституции, но и как, президент купивший Луизиану и тем самым, существенно увеличивший территорию Соединенных Штатов, заодно, обеспечивший надежный «географический иммунитет» своей великой стране.

При жизни Джонсона все сложилось чуть по-другому, современники недооценили покупку Аляски, даже умудрились объявить ему импичмент, которого Джонсон чудом избежал, хотя последующие годы оказалось, что Аляска — есть нефть и золото, она стала синонимом «золотой лихорадки», о которой мы начитались из прекрасных произведений Дж.Лондона. На самом деле, Аляска принесла и продолжает приносить Соединенным Штатам столько прибыли, что русские до сих пор сожалеют, что в свое время зазря продали эту территорию американцам.

Что касается Гренландии и Д.Трампа, к сожалению, мы точных мотивов не знаем. Но по прогнозам ученых на арктическом шельфе сосредоточены огромные запасы нефти.

Плюс, США и Россия давно соперничают и в Арктике. Пару лет назад российский президент умудрился опередить американцев и на этой плоскости – в результате позиции России на Арктике стали более устойчивыми и преимущественными.

Д.Трамп человек весьма эмоциональный, а таким не чуждо такое чувство, как тщеславие. И в силу этого, не всегда удается проследить стройную логическую цепочку в его решениях.

В современной политической науке почти нет таких понятий, как американский национализм, даже панамериканизм, но в решениях Д.Трампа нетрудно уловить именно оттенки подобных идеологических штампов.

«Все для Америки и для американцев!» — Трамп фактически руководствуется этим лозунгом. Он не только жаждет, как российский президент В.Путин увеличить территорию и географию влияния своей страны, но фактически сугубо политическими методами старается остановить экономическое развитие, например, Китая, наиболее вероятного экономического соперника Штатов.

Благодаря именно ему — Трампу американцы второй раз «открыли» Китай для себя.

Первый раз это произошло благодаря Генри Киссинджеру. Тогда китайцы от этого только выиграли.

Вторым «открывателем» Китая стал Трамп, который до сих пор утверждает, что Поднебесная является главной угрозой для Штатов.

Буквально, на днях он призывал американских бизнесменов покинуть Китай, даже грозил принять против них санкции, которые раньше предусматривались против компаний, которые имели связи с международным терроризмом. Каждый раз ему напоминают, что американский бизнес всегда был свободным, он не привык к тому, чтобы им командовали, чтобы ему указывали, где зарабатывать, а где не зарабатывать.

Но увы, все напрасно! Многолетние детальные наблюдения показывают, что в самой свободной стране мира бизнес не является свободной деятельностью, она вынуждена постоянно, в зависимости от санкций политиков, менять, как минимум, свою географическую структуру. И все дело в том, что Китай, например, уже производит четвертую часть мировой промышленной продукции, она по объему ВВП уже наступает на пятки Штатов, а иногда и опережает их.

Мы уже в предыдущих статьях как-то заметили, что, например, логичнее было бы приглашать в ряды «большой семерки» не Россию, а Китай, экономика которой является одной из самых могучих в мире. Но увы, у представителей сильного мира сего насчет Китая есть иные планы…

Возвращаясь к Гренландии, заметим, что Трампу нужны «великие дела», которые обеспечили бы ему не только второй срок президентства, но и надежное место в американской истории. Насчет второго срока президентства ничего сказать не сможем, а вот, что касается истории, она не всем представляет такие шансы…