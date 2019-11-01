Зачем Россия рвется в Африку?

В Сочи 24 октября прошел первый в истории саммит Россия-Африка. Свои саммиты и форумы с Африкой давно есть у США, ЕС, Китая, Японии, Индии, Турции, уже в ноябре аналогичное мероприятие пройдет в Бразилии.

Встреча на высшем уровне отражает очередной поворот российской политики экспансии. Наряду с Ближним Востоком и регионом Персидского залива Африка всегда привлекала внимание Москвы. После распада СССР материальные возможности для внешнеполитической экспансии в африканском направлении не позволяли, как говорится, демонстрировать флаг. Как пели в известной песне композитора Матвея Блантера в варианте 1948 года, что «Не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна». И вот снова России захотелось в Африку.

Как сообщило агентство Reuters, на производственных мощностях Гознака России по заказу властей восточного региона Ливии, то есть маршала Халифы Хафтара, печатались бумажные деньги. По данным российской таможни, с февраля по июнь текущего года из России в Ливию четырьмя партиями было отправлено около 4,5 млрд. динаров, или примерно $3,22 млрд. В течение 2017-2019 гг. Россия изготовила банкнот номиналом 20 и 50 ливийских динаров на суммы 4 млрд, 2,377 млрд и 4,428 млрд соответственно, то есть всего более 10,8 млрд ливийских динаров.

Кроме того, Россия чеканит металлические монеты для местного филиала Центробанка. В ноябре 2017 года в оборот были введены новые монеты, изготовленные в России. В начале октября руководитель отдела ликвидности восточного филиала ЦБ Рамзи аль-Ага заявил, что в соответствии с подписанными контрактами Россия должна изготовить для Ливии еще одну партию денег в размере 8-9 млрд динаров.

Что же так Кремль влечет в Африку? Если говорить об экономических интересах, то здесь придется догонять западные страны и, конечно, Китай. Финансовые возможности Москвы не идут ни в какое сравнение с Вашингтоном и Пекином. Так что же?

Как ведется еще с советских времен, главной для Москвы является геополитика. Деньги если и считают, то в самую последнюю очередь. Конечно, интересы определенных олигархов из ближнего круга Владимира Путина учитываются, но как сопутствующие.

Не случайно именно на встрече в Сочи российский президент объявил, что Москва списывает $20 млрд. долгов африканских стран. Аналогичную цифру Путин называл в 2017 году после встречи с президентом Гвинеи Альфой Конде. Не очень понятно, речь идет об одних и тех же деньгах или сумму списания следует удвоить.

Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил РБК, что с 1992 года Россия простила $152 млрд. долгов разным странам. «Мы прощали Ливии, Алжиру, Вьетнаму, и я считаю, что политика прощения долгов хорошо выглядит в топе «Яндекса», но очень плохо выглядит и в финансовых балансах, и в реальной политике». Делягин пояснил, что долги можно реструктурировать или получать в виде товаров, а не денег.

Как сообщил в разговоре с изданием РБК бывший первый министр экономики России Андрей Нечаев, унаследованные от СССР долги являются экзотикой. «Это были долги за поставку оружия, они были крайне плохо оформлены, буквально «под честное слово».

В связи с этим возникает естественный вопрос, а будут ли новые вложения под поставки, например, оружия оформлены правильно и не постигнет ли их такая же незавидная судьба.

Вновь начатая экспансия России в Африку имеет одну особенность, которая ее отличает от других. Европейские страны, в первую очередь Франция и Великобритания, США, Индия Китай идут на континент со своими капиталами, техникой и ресурсами. За этим могут подтягиваться вооруженные силы. В этом преуспевает Париж, который направляет войска на помощь своим бывшим колониям воевать с террористами.

Москве в области экономики и техники предложить особенно нечего, поэтому в африканские страны направляются разного рода частные военные компании (ЧВК) и так называемые советники и техники по обслуживанию вооружения. Они гарантируют соблюдение интересов Кремля в той или иной стране.

Интересно наблюдать, как экспансия в Африку сочетается с антиимпериалистической риторикой российской пропаганды образца 40-50-летней давности.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова, в прошлом олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, рассказала о том, как сильно заинтересована Россия в Черном континенте. «Наш интерес к Африке — это новый приоритет». Из ее слов следовало, что российское наступление на африканском направлении выгодно во всех отношениях и даже способно улучшить имидж России за рубежом в качестве «признанного провайдера, гаранта стабильности, безопасности международного права и суверенитета». Депутат заверила, что Россия никогда не будет относиться к Африке «по-хищнически».

Если перевести это на нормальный язык, то Россия, скорее всего, снова вложится на этом континенте в бесперспективные проекты или опять начнет покупать дружбу. Как это делали еще советские власти, выдавшие безнадежные кредиты (а иначе говоря, просто взятки) дружественным режимам.

И большинство африканских лидеров будут счастливы снова петь песни о дружбе, получать оружие под обещания когда-нибудь за него рассчитаться. При этом получать хорошие откаты без глупых обвинений в коррупции — вот что нужно многим из руководителей африканских стран. Все остальное второстепенно.

Москву совершенно не трогают самые людоедские (иногда в прямом смысле) традиции африканской политики. Ведь для нее суверенитет — и ее собственный, и ее партнеров — превыше всего, о чем в очередной раз заявил, выступая на форуме в Сочи, Владимир Путин. «В конечном счете все эти программы нацелены на одно — помочь африканцам самим решать существующие проблемы, что позволит укрепить сами африканские государства, их суверенитет и независимость». В конце концов, СССР мог поддерживать одиозные африканские режимы, чем нынешняя Россия хуже. Тоже может.

В эту парадигму вполне укладывается сообщение РИА Новости, что президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера изучает возможность создания в стране российской военной базы.

Желание президента ЦАР понятно. Там неспокойно, фактически идет гражданская война, в ходе которой противники президента пытаются его свергнуть. Россия помогает оружием (безвозмездно) и военными инструкторами. Их оплачивает бюджет России.

Создание полноценной военной базы за тридевять земель потребует миллиарды долларов. Вопрос в том, как она будет содержаться и функционировать. Выхода к морю нет, доставлять грузы наземным, в том числе морским транспортом проблематично. Если воздушным, то очень дорого и тоже сложно. Как говорится, не налетаешься.

На Сирию уже потрачены довольно большие деньги и с каждым разом их требуется еще больше. А тут еще база в ЦАР. Как-то выходит накладно.

Вот только геополитически база в ЦАР выглядит очень привлекательно. Заскочить в самое сердце континента между интересами Парижа и Лондона. И начать с ними совсем другой разговор. Да и Вашингтоном, а потом и Пекином. За это никаких денег не жалко.

Что же касается учителей и врачей, то подождут. Им по телевизору объяснят, что так Россия выполняет свой долг и не дает себя окружить. Страна встала с колен и расправила плечи. И на своей территории ей уже тесно. Очень надо в Африку.