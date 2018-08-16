«Вы сегодня уже вылавливали из воды спортсмена? Тот, кому футбол кажется слишком скучным, может найти в истории спорта самые необычные альтернативы — например, поло на автомобилях, теннис на льду, бокс между малышами или воздушный гольф», — пишет Кристоф Гункель на страницах Der Spiegel.

27 мая 1928 года в гольф-клубе Old Westbury Golf Club на Лонг-Айленде был представлен новый вид спорта, который потом стал сенсацией в газетах: воздушный гольф. Играть в него можно было только командой: пилот сбрасывал мячи с самолета, а его коллега на земле должен был загнать их в лунку, повествует журналист.

Британский публицист и автор документальных фильмов Эдвард Брук-Хитчинг занимался поиском таких забытых видов спорта и собрал десятки странных занятий в своей книге «Бросание лис, борьба с осьминогом и другие забытые виды спорта», говорится в статье.

Так, в рыбалке на человека, ставшей популярной в Австралии с 1899 года, роль рыбы выполнял хороший пловец. На «рыбу» надевали ремень, к которому «рыболов» прикреплял прочную веревку. У рыбака было 10 минут, чтобы вытянуть свою добычу на землю. При этом «рыба» могла не только плавать и нырять, но и защищаться всеми способами, например, перекусить веревку зубами, передает издание.

Примерно таким же суровым видом спорта было в начале XX столетия и поло на автомобилях. Участники игры охотились за мячом, сидя не на лошади, а на крыше несущегося автомобиля, а самой успешной тактикой было протаранить своего противника.

В то время было возможно почти все, продолжает автор. Например, бокс среди малышей, когда в соревнованиях, проводимых военно-морским флотом США, участвовали 3-летние дети весом от 15 кг.

Подчас странный спорт был достаточно опасным. Так, во время игр в теннис на льду, которые проводились в 1927 году даже в спортивном комплексе Madison Square Garden в Нью-Йорке, игроки, бросаясь за мячом, могли получить переломы.

Однако это не сравнится с рисками во время прыжков на воздушном шаре, отмечает Гункель. За десятилетия до посадки человека на Луну этот вид спорта обещал претворить в жизнь старую мечту о длинных прыжках и ощущении невесомости. Благодаря большому воздушному шару и силе ветра можно было совершать прыжки до 20 метров и больше. Чтобы спортсмены поднимались не слишком высоко и их не уносили порывы ветра, на земле их держал за длинную веревку сопровождающий. В марте 1927 года вблизи Лондона один из прыгунов попытался перепрыгнуть через высоковольтный кабель и, запутавшись, получил смертельный удар током.

Что касается воздушного гольфа, то в мире существовали различные вариации этого сумасшедшего вида спорта — например, в Великобритании на игровое поле сбрасывали бомбы из муки. Конец этому виду спорта пришел вместе со Второй мировой войной, когда, как отмечает с тонким английским юмором Эдвард Брук-Хитчинг, «несколько сдвинулись приоритеты». Об этом информирует İnopressa.