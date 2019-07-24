Заброшенный танкер у берегов Йемена может стать причиной экологической катастрофы

Заброшенный у берегов Йемена танкер, в котором находится более 1 млн баррелей нефти, в любое время может стать причиной невиданной экологической катастрофы, которая затронет все Красное море и часть Персидского залива. С таким предупреждением, как пишет в среду газета The Sun, выступило международно признанное йеменское правительство.

В письме, направленном в Организацию Объединенных Наций (ООН), официальные йеменские власти указали, что «катастрофа неминуема», и она останется реальной, пока к танкеру не будут допущены специалисты. По данным правительства Йемена, в резервуарах нефтеналивного судна FSO Safer, стоящего с 2015 года на якоре близ порта Рас-Иса, в настоящее время содержится 1,14 млн баррелей сырой нефти. Из-за постоянно образующихся ядовитых паров в замкнутом пространстве создаются условия для мощнейшего взрыва, который может прогреметь в любой момент.

По оценкам специалистов, в случае взрыва или образования любого разлома в корпусе корабля, разлившаяся нефть распространится по всему Красному морю до Суэцкого канала на севере и Ормузского пролива на юге. Эффект от экологической катастрофы долгие годы будут ощущать на себе все страны региона.

Сложность решения проблемы заключается в том, что заброшенный танкер находится у побережья, которое уже несколько лет контролируется мятежным йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы). Хуситы заявляют, что готовы допустить экспертов к танкеру, и даже передать его заинтересованным лицам, однако при условии, что выручка от продажи содержащегося в FSO Safer топлива будет возвращена «Ансар Аллах». По некоторым оценкам, стоимость нефти в стоящем на приколе у Рас-Иса танкера, на настоящий момент может составлять около 64 млн фунтов стерлингов (более $80 млн). Пока таких гарантий хуситам дать никто не может.