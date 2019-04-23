Заблокировать «Северный поток — 2» пообещал кандидат на пост главы ЕК

Кандидат на пост главы Еврокомиссии (ЕК) от консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер пообещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток — 2» в случае, если его изберут на эту должность. Об этом он сообщил в интервью изданию Polska Times.

По его словам, этот проект противоречит интересам западных стран.

«Европа нуждается в большей независимости от российского газа», — отметил Вебер.

Он добавил, что будет использовать свой ресурс для блокировки «Северного потока — 2», если станет главой ЕК.(Газета.ру)