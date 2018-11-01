Забастовка грузчиков привела к отмене 950 рейсов в аэропорту Брюсселя

Забастовка грузчиков в международном аэропорту Брюсселя, продолжавшаяся шесть дней, привела к отмене 950 рейсов и затронула около 115 тысяч пассажиров, сообщили в четверг РИА Новости в администрации аэропорта.

Начатую 25 октября акцию протеста грузчики прекратили в среду после достижения с работодателем — хэндлинговой компанией Aviapartner — соглашения об удовлетворении своих требований по улучшению условий и оплаты труда. Финансовый масштаб нанесенного забастовкой ущерба еще предстоит оценить.

Aviapartner обеспечивает наземное обслуживание пассажирских и грузовых самолетов, занимается погрузкой и разгрузкой багажа.

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