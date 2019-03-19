За ввоз некачественных и поддельных препаратов будут наказывать

В Азербайджане усиливается борьба с производством, импортом и продажей некачественных и поддельных лекарственных средств, сообщает во вторник Trend.

В связи с этим вносятся изменения в Кодекс об административных проступках.

Согласно изменениям в статью 38 Кодекса, производство, импорт и продажа контрафактных лекарственных средств также вносится в список административно наказуемых проступков, не позже, чем через год с момента совершения административного проступка.

Так, в настоящее время лицо освобождается от ответственности, если в течение трех месяцев с момента совершения административного проступка по лекарственным средствам, не завершено расследование и не доказана вина подозреваемого лица.