За время армянской оккупации, выросло одно поколение вынужденных переселенцев

За время армянской оккупации азербайджанских земель, уже выросло одно поколение вынужденных переселенцев.

Согласно информации Trend, об этом заявила специальный докладчик по правам вынужденных переселенцев Сесилия Хименез-Дамари на конференции «Права вынужденных переселенцев в Азербайджане – прогресс и угрозы», организованной постоянным представительством Азербайджана в отделении ООН и других международных организаций в Женеве, в рамках 41 сессии Совета по правам человека ООН.

Отметим, что на мероприятии участвовали, аккредитованные при отделении ООН в Женеве — дипломаты, сотрудники международных организаций и представители ряда неправительственных организаций.

Высоко оценив действия азербайджанского правительство, направленные на решение проблем вынужденных переселенцев Хименез-Дамари отметила, что за время, прошедшее после визита её предшественника Чалоки Беяни в Азербайджан в мае 2014 года, удалось достичь большого прогресса в этом направлении. Госпожа Хименез-Дамари добавила, что, не смотря на эту поддержку, в Азербайджане уже выросло одно поколение вынужденных переселенцев.