За участие в акции протеста в Москве супружескую пару могут лишить родительских прав

Прокуратура Москвы требует лишить родительских прав супружескую пару за участие в акции протеста. Как сообщается во вторник, 6 августа, на сайте ведомства, в настоящее время оно занимается проверкой «по фактам участия в несанкционированных массовых публичных мероприятиях 27 июля и 3 августа лиц с малолетними детьми и несовершеннолетних», информирует Русская Служба DW.

В результате прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родителей прав на годовалого ребенка за то, что они с ним приняли «незаконное участие» в акции протеста 27 июля. Ведомство указывает, что «в ходе митинга родители передали малолетнего ребенка третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда».