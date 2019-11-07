За сутки из-за протестов в Ираке погибли десять человек

Десять человек погибли в охваченном антиправительственными демонстрациями Ираке за последние 24 часа, в том числе четверо сотрудников скорой помощи, сообщил РИА Новости в четверг источник в службах безопасности страны. По его данным, семеро скончались в ходе демонстраций на площади Тахрир.

Демонстранты в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Премьер-министр Ирака перед возобновлением демонстраций сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос. Ранее власти произвели перестановки в руководстве органов безопасности провинций, где разгорелись протесты.