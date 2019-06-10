За съемку выбежавшей в финале ЛЧ модели болельщику заплатили €150

Фанату английского «Ливерпуля» заплатили за съемку прорыва американской модели Кинси Волански в купальнике в финале Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

Инцидент снял болельщик «красных» 36-летний Питер Бьюмонт. По его словам, об этом его попросил бойфренд американски русский пранкер Виталий Здоровецкий.

Из-за пробежки полуголой девушки по полю во время финального матча турнира, его пришлось остановить.

После того, как стюарды удалили Волански с поля, игра возобновилась.

Решающая встреча двух английских команд, «Тоттенхэма» и «Ливерпуля», закончилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

Сообщается, что Бьюмонт посетил игру в компании шести приятелей. Их места располагались рядом с Волански.

Когда она рассказала фанату о своих планах, он и его друзья сильно удивились

«Друзья дразнили меня, думая, что я хотел за ней приударить. а она мне тогда рассказала о том, зачем пришла на стадион. Помню, у меня тогда челюсть отвисла. Еще она платье свое распахнула, чтобы показать свой купальник, но я не хотел пялиться», — рассказал 36-летний болельщик.

Бьюмонт также отметил, что попросил девушку не делать этого, если «Ливерпуль» будет владеть мячом.

«Она исчезла примерно через десять минут после начала игры. Наверное, пошла искать место, откуда можно бы было прорваться на поле. Потом она вернулась, чтобы дать мне свой телефон. Помню, как сказала мне, мол, убедись, что съемка удалась. Я тогда встал на сиденья. А мои друзья продолжали издеваться надо мной», — добавил болельщик.

Он также рассказал, что Здоровецкий назвал его «легендой», а потом заплатил €150.

После игры мужчины сходили в бар выпить. Позже они встретили девушку после того, как ее отпустили.