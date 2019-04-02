За считанные дни до выборов в Израиле Нетаньяху встретится с Путиным

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в четверг вылетит в Москву, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщили во вторник в аппарате израильского лидера, информирует Голос Америки.

В сообщении не уточняются предполагаемые темы дискуссии двух лидеров.

Встреча пройдет за пять дней до выборов в Израиле, на которых правому политику Нетаньяху будет противостоять серьезный соперник-центрист.

В понедельник Нетаньяху сообщил журналистам, что он и Путин говорили по телефону о Сирии, чей президент Башар Асад, которого поддерживает Россия, усиливает свои позиции в восьмилетней гражданской войне.