За решеткой в режиме онлайн

Должны ли заключенные иметь доступ к интернету?

В последнее время много говорится о необходимости идти в ногу со временем и использовать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в работе различных государственных структур. Так, недавно Министерство юстиции провело очередное мероприятие, посвященное ИКТ проектам, в частности тем, которые касаются пенитенциарной системы.

О том, как скажутся нововведения на жизни заключенных и должна ли у них быть возможность выхода в интернет, # рассказал глава Правозащитного Центра Азербайджана (ПЦА) Эльдар Зейналов.

Так, по его словам, использование системы видеоконференций позволяет допрашивать подсудимого, не вызывая в суд, не тряся его в автозаке, не рискуя, что он сбежит.

«В СИЗО (я, например, видел в Шеки), есть необходимое техническое оборудование»,- говорит он.

По поводу применения электронных браслетов для заключенных, Э.Зейналов отметил, что уже более 1000 граждан, находящихся под следствием, пребывают на свободе благодаря им. Такая система контроля, по его мнению, способна снять много технических вопросов контроля над подследственными.

«Если бы не браслеты, то для размещения всех этих людей потребовался бы целый следственный изолятор. Однако помимо плюсов, есть и вопросы, на которые пока нет ответов. Так, насколько я знаю, никто не проводил опросов среди тех, кого контролируют электронными браслетами, и лично мне тоже такие не встречались. А было бы интересно узнать, как эти браслеты влияют, например, на принятие душа, не отключаются ли они в метро или подземных переходах и т.п. Кроме того, неоднократно доводилось читать о вреде постоянного ношения мобильных устройств, якобы излучение от них вредно для здоровья. Но ведь действие браслета построено по тому же принципу»,-говорит правозащитник.

Отвечая на вопрос, консультировались ли с правозащитниками по поводу нововведений, наш собеседник сказал, что обычно наши власти с отечественными правозащитниками в таких вопросах не консультируются, хотя и принимают их критику во внимание. Как правило, используются готовые зарубежные разработки.

Что касается того, как еще можно использовать ИКТ для улучшения качества жизни заключенных, Э.Зейналов отметил, что время от времени поднимается тема видеосвязи с родственниками заключенных, особенно живущими за границей. Для этого достаточно иметь смартфон и интернет.

«Основной контраргумент сотрудников Пенитенциарной Службы — что это не предусмотрено законодательством. Но уголовники этим способом связи уже пользуются, например, сидящие в тюрьме «воры в законе» участвуют по видеосвязи в зарубежных сходках. А вот для простых заключенных он остается недоступным. Большой разницы не должно быть между аудио и видеозвонком под контролем администрации. Но «золотое правило» любой бюрократии: «Если можно что-то не делать — не делай!». Причина — в потенциальной наказуемости инициативы, из-за чего чиновники не хотят рисковать»,- сказал он.

ИКТ, по его мнению, можно было бы использовать в тюрьмах и в образовательных целях. Э.Зейналов подчеркнул, что законодательством разрешены самообразование и заочное образование, для чего можно было бы использовать интернет. Но у нас в тюрьмах он пока под запретом, и это сводит возможность обучения к минимуму.

«Еще один момент: СМИ сейчас все больше переходят на электронную версию. От заключенных,- говорит эксперт,– немало жалоб на то, что в тюрьмах невозможно получать газеты. Интернет бы эту проблему решил, но…»

Он отметил, что в определенной степени запрет интернета понятен. По его словам, в тюрьму человека сажают не только для перевоспитания, но и для изоляции от общества, чтобы предотвратить возможность новых преступлений.

«В прессе была информация, что некий мошенник, уже сидя в тюрьме, по мобильнику из своей камеры связывался с родственниками других заключенных, представлялся им влиятельным лицом и мошенническим путем смог получить от них крупные суммы денег. В другом случае, осужденный на 15 лет исламист из тюрьмы по мобильному телефону 4 месяца руководил подготовкой нападения оставшихся на свободе товарищей на посольства западных стран. Неконтролируемая администрацией связь позволяет преступнику угрожать потерпевшим, готовить побеги, новые преступления и т.д. Примеров подобного рода много в американских фильмах на тюремные темы»,- рассказал Э.Зейналов.

Правозащитник говорит, что естественно, власти всего этого опасаются и пытаются таким незатейливым средством — через запрет предотвратить. Проблема в том, что коррупция, а ее наличие в тюрьмах не отрицается, может свести эти усилия к нулю.

«И в этом случае пострадают лишь те заключенные из бедных семей, кто хотел бы учиться, быть в курсе новостей, увидеть по видео своих детей и внуков. Контроль за использованием технических средств,- считает эксперт,– вполне возможен, и нужна только добрая воля, чтобы это осуществить».

По его словам тема коррупции в тюрьмах табуированна, но уже не отрицаема.

«Вспомним, например, историю с побегом двух заключенных из поезда. Как бы он стал возможен без коррупции, и за что были наказаны сотрудники пенитенциарной системы?

А вспомним открыто распространенные в интернете несколько лет назад снимки «вора в законе» в изысканном интерьере своей VIP-камеры.

Да и много что еще. С коррупцией борются, но недостаточно решительно. И дело тут не только в том, что сотрудники получают недостаточно большую зарплату. Часто с помощью мелкой, «низовой» коррупции, заключенные могут получить некоторые поблажки, которые были бы допустимы в цивилизованном обществе. Например, лишний телефонный звонок на день рождения своего ребенка»,- говорит Э.Зейналов.

Эксперт убежден, что необходимо, с одной стороны, гуманизировать законодательство о содержании заключенных в тюрьмах, с другой — улучшать социальное обеспечение персонала и решительно бороться с коррупцией и криминальными сообществами в местах заключения.

Плюс, по словам правозащитника, нужно отказаться от концепции тюрьмы как некой «камеры хранения» для осужденного, и вернуться к теме общественно полезного труда в тюрьмах.