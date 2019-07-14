За пять лет число получивших украинское гражданство сократилось в два раза

За последние пять лет количество лиц, получивших украинское гражданство, сократилось почти вдвое. Об сообщили в Государственной миграционной службе Украины (ГМСУ).

Так, в прошлом году по территориальному происхождению гражданство Украины получили 3388 человек, а в 2017 году году таких было 3639, а в 2014 году — 6438 человек, приводит агентство УНН данные службы.

В миграционной службе также отметили, что количество лиц, получивших украинское гражданство на основании соглашений об упрощенном порядке изменения гражданства, с начала текущего года составило лишь 29 человек. Однако, по данным ГМСУ, в прошлом году таких было 70 человек, а в 2014 году — 125 человек.

В миграционной службе также отметили, что количество лиц, получивших украинское гражданство на основании соглашений об упрощенном порядке изменения гражданства, с начала текущего года составило лишь 29 человек. Однако, по данным ГМСУ, в прошлом году таких было 70 человек, а в 2014 году — 125 человек.

Отмечается также, что сократилось и число лиц, принятых в гражданство Украины по указу главы государства. В 2019 году оно составило 652 человека, в 2018 году — 983 человека, а в 2014 году — 1339 человек (kp.ru)