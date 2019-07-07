За процессом реставрации «Ночного дозора» Рембрандта можно будет проследить онлайн

В понедельник, 9 июля, в амстердамском Рейксмузеуме начнутся самые масштабные публичные реставрационные работы в истории – восстановление «Ночного дозора» (1642 год) Рембрандта, сообщает The Guardian.
«Мы назвали эту работу «Операция Ночной Дозор», — сказал генеральный директор музея Тако Диббитс.
В течение десяти месяцев 12 реставраторов будут работать над картиной размером 3,8 метра на 4,5 метра в специальной стеклянной камере. За это время надо будет восстановить каждый слой полотна и решить, как правильнее закрепить результат.
| 2019-07-07T09:30:26+00:00 7 июля 2019, 09:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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