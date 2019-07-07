За процессом реставрации «Ночного дозора» Рембрандта можно будет проследить онлайн

В понедельник, 9 июля, в амстердамском Рейксмузеуме начнутся самые масштабные публичные реставрационные работы в истории – восстановление «Ночного дозора» (1642 год) Рембрандта, сообщает The Guardian.
«Мы назвали эту работу «Операция Ночной Дозор», — сказал генеральный директор музея Тако Диббитс.
В течение десяти месяцев 12 реставраторов будут работать над картиной размером 3,8 метра на 4,5 метра в специальной стеклянной камере. За это время надо будет восстановить каждый слой полотна и решить, как правильнее закрепить результат.