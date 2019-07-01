«За последние 5 лет в Азербайджане было реставрировано 40 исторических памятников»

Как сообщает Report, первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выступила на церемонии открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Очень рада находиться сегодня здесь вместе с вами на церемонии открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мне приятно приветствовать всех вас в Баку — городе, где сливаются Восток и Запад, прошлое и будущее, в атмосфере, демонстрирующей уникальную гармонию времен и цивилизаций. Принимать столь важное заседание — большая честь для нас, и я желаю сессии успехов».

Первый вице-спикер подчеркнула, что в 2001 году был принят Список национально-культурного наследия, включающий более 6600 охраняемых государством памятников культуры: «За последние 5 лет в Азербайджане было реставрировано 40 исторических памятников. Также хотелось бы отметить, что в 2008 году был открыт Археолого-этнографический музейный комплекс под открытым небом «Гала», отражающий исторические памятники и археологические экспонаты, обнаруженные на Абшеронском полуострове. Строительство центров мугама в Баку, Агджабеди и Агдаме, реконструкция и строительство мечетей, синагог и церквей, реставрация и открытие музеев – все это только несколько элементов политики нашего государства по охране и обогащению разнообразного культурного наследия Азербайджана. В результате плодотворного сотрудничества с ЮНЕСКО две сферы в Азербайджане – Ичеришехер, в том числе Дворец Ширваншахов и Девичья башня, Гобустанские наскальные рисунки были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В числе других важных элементов нашей богатой и древней культуры в Репрезентативный список по нематериальному культурному наследию человечества были включены также жемчужины нашей музыкальной сокровищницы – мугам и ашугское искусство».