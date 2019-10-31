За полиэтиленовые пакеты придется платить

«Предложения по ограничению использования полиэтиленовых пакетов низкой плотности в Азербайджане после согласования с соответствующими органами был представлен Кабинету министров».

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев сказал на пресс-конференции в штабе партии «Ени Азербайджан».

Министр сообщил, что проект документа, связанный с введением платы за полиэтиленовые пакеты толщиной 15-50 микрон, находится на стадии согласования.

М.Бабаев напомнил, что предпринимаются меры по постепенному ограничению широко используемых полиэтиленовых пакетов и расширению использования альтернативных материалов.