За полиэтиленовые пакеты придется платить

«Предложения по ограничению использования полиэтиленовых пакетов низкой плотности в Азербайджане после согласования с соответствующими органами был представлен Кабинету министров».

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев сказал на пресс-конференции в штабе партии «Ени Азербайджан».

Министр сообщил, что проект документа, связанный с введением платы за полиэтиленовые пакеты толщиной 15-50 микрон, находится на стадии согласования.

М.Бабаев напомнил, что предпринимаются меры по постепенному ограничению широко используемых полиэтиленовых пакетов и расширению использования альтернативных материалов.

| 2019-10-31T13:06:21+00:00 31 октября 2019, 13:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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