За передачу секретных данных СМИ в США арестован экс-сотрудник разведуправления Пентагона

Прокуратура американского штата Вирджиния арестовала бывшего сотрудника Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США Генри Фреза по обвинению в передаче секретной информации журналистам. Об этом говорится в опубликованном в среду американским Министерством юстиции обвинительном акте.

Засекреченные материалы, среди которых было пять отчетов разведки, касались систем вооружения неназванного иностранного государства. При этом подчеркивается, что предоставленная информация «носила разрозненный характер» и была использована в не менее чем восьми новостных статьях. По версии следствия, 30-летний Фриз передал данные двум журналистам в 2018 и 2019 годах. При этом, говорится в документе, с одним из них у подозреваемого были «романтические отношения». (ТАСС)