За отмену Brexit проголосовали более миллиона британцев

Петиция с требованием приостановить процедуру выхода из ЕС и отменить Brexit набрала к вечеру четверга более миллиона подписей. Парламентский сайт, где она размещена, несколько раз прекращал работу, не справляясь с количеством желающих оставить свой голос, передает РИА Новости.

«Правительство постоянно заявляет, что выход из ЕС – это воля народа. Нам нужно положить конец этим заявлениям, доказав силу общественной поддержки, для того чтобы остаться в ЕС», — говорится в петиции на сайте.

Всплеск желающих оставить подписи произошел утром в четверг, на следующий день после уже ставшего скандальным обращения премьера Терезы Мэй к нации. На 16:15 местного времени петицию подписали 1,086 миллиона человек. Сразу после того, как петиция набрала миллион подписей, сайт прекратил работу, однако через несколько минут функционирование было восстановлено. Точно такой же сбой произошел утром.