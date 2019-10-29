За оскорбление британского дайвера Илону Маску придется ответить перед судом

Глава компании SpaceX Илон Маск должен будет в декабре предстать перед судом в Лос-Анджелесе по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта, которого предприниматель называл педофилом, сообщает газета Los Angeles Times.

В понедельник судья Стивен Уилсон отказался удовлетворить просьбу предпринимателя об отклонении иска и постановил, что присяжные должны будут определить, проявил ли Маск халатность в том, что не проверил свои заявления о британском дайвере. По словам судьи, обвинения со стороны Маска не относятся к какому-либо публичному спору с участием Ансуорта, о чем заявляла защита.

«Мы ждем суда с нетерпением… Насколько мы понимаем, несмотря на то, что Маск извинился, Ансуорт хочет извлечь выгоду из 15 минут славы», — сказал адвокат бизнесмена Алекс Спиро.

Ансуорт участвовал в июне 2018 года в масштабной операции по спасению 12 детей и тренера из затопленной пещеры в Таиланде. Он обнаружил их местонахождение в пещере и собрал команду, которой удалось их спасти. Маск и его компания SpaceX направили в Таиланд небольшую подводную лодку собственного устройства и прислали в помощь дайверам. Ансуорт в одном из интервью заявил, что подлодку невозможно использовать, что это лишь пиар-трюк и что Маск может «засунуть свою подлодку в одно место».

После этого Маск неоднократно обзывал дайвера педофилом и насильником детей. (РИА Новости)