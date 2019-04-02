За негативные последствия опасной риторики ответственность будет лежать на Армении

«Последние заявления и действия руководства Армении, в том числе представление новой формулировки «новая война за новые территории» абсолютно неприемлемы».

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

«Полагаем, что подобные акции не идут в русле с венской встречей на уровне руководителей двух стран и принятым по её итогам совместным заявлением. Повторяем, что такого рода провокации всерьёз ставят под вопрос многолетний переговорный процесс и деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Хотели бы также подчеркнуть, что именно Армения в полной мере несёт ответственность за все возможные негативные последствия столь опасной риторики», — говорится в заявлении.