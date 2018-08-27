За нарисованное сердце на мосту XIV века — штраф 3 тысячи евро

Туристам-молодоженам из Австралии пришлось ответить за необдуманный романтический поступок.

Гуляя по Флоренции в свой медовый месяц, супружеская пара решила увековечить поездку в Италию. Вооружившись нестираемым маркером, 46-летний австралиец написал на символе Флоренции — на мосту Понте Веккьо в двух шагах от статуи Челлини свое имя и имя своей супруги, после чего обвел имена в сердечко.

За этим занятием их застал полицейский патруль. Новоиспеченные супруги были допрошены по обвинению в акте вандализма. Оправдываясь перед правоохранительными органами, они заявили, что просто хотели сделать «что-то романтичное». Однако подобная мотивация не устроила стражей порядка, которые выписали австралийцам штраф на 3 тысячи евро.

Понте-Веккьо — одна из самых древних построек города, датируемая 1345 годом. До выходки австралийцев мост сохранял свой первичный облик. И даже бомбежки в период Второй мировой войны никоим образом не повредили и не разрушили его.

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