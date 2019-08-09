За кровь при штурме придется ответить

Как уже известно всем, в результате двухдневного противостояния с силовиками, бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан, и теперь, очевидно, ему придется нести ответственность перед судом.

Кыргызские власти обвиняют Атамбаева в коррупции, экс-президент называет обвинения политически мотивированными.

7 августа спецслужбы Кыргызстана предприняли попытку силового задержания Атамбаева в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека. Однако на защиту экс-президента встали его сторонники, и сразу задержать его силовикам не удалось. Самое же плохое, что в ходе операции пострадали более 50 человек, а один из сотрудников спецназа скончался от огнестрельных ран.

Действующий президент РК Сооронбай Жээнбеков уже сообщил, что для Атамбаева статус экс-президента сменится со свидетеля на обвиняемого в совершении тяжкого преступления.

Эти события согласился прокомментировать # известный кыргызский журналист, основатель и директор телерадиокомпании «Алмаз» Рустам Кошмуратов:«Сейчас экс-президент находится в Главном следственном управлении МВД Кыргызстана. Стоит напомнить, что в отличие от своих предшественников – Аскара Акаева и Курманбека Бакиева, которые были свергнуты насильственным путем, Атамбаев ушел с поста официально, передав власть в связи истечением срока полномочий. Это было в 2017 году. Причем интересно, что нынешний президент Сооронбай Жээнбеков считается преемником Атамбаева. Перед уходом с президентской должности Атамбаев переделал Конституцию, многие другие законодательные акты, усилил роль премьер-министра, и планировал посредством Социал-демократической партии управлять следующим президентом. Хотел стать эдаким кыргызским Дэн Сяопином. Но этого у него не получилось. После того, как Жээнбеков пришел к власти, он очень четко взял правление в свои руки, и начал наводить порядок. Он начал пересмотр многих прежних решений, постановлений, и выяснилось, что Атамбаев внедрил в Кыргызстане крупную коррупционную систему. Например, два года назад у нас тут прошел частичный ремонт теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) аж за $380 млн. Хотя в Узбекистане и Таджикистане такие ТЭЦ были построены в это же время полностью из новой техники, поступившей из-за рубежа, за суммы вдвое меньшие. То есть, все расценки были завышены в два раза. И все такие решения, которые принимал Атамбаев и его кабинет министров, оказались коррупционными. Еще один вопиющий случай – он выпустил на свободу криминального авторитета, вора в законе Азиза Батукаева. А тот сидел пожизненно, за убийство людей. Выяснилось, что Батукаев тоже заплатил за свое освобождение.

Поэтому Жээнбеков был вынужден начать демонтировать всю эту систему. Он арестовал членов команды Атамбаева, и это вызвало ярость у экс-президента. Тот принялся устраивать митинги, словесно угрожать новой власти, и, в конце концов, это привело к жесткому противостоянию. Находясь в своем загородном доме, Атамбаев провозгласил во всеуслышание, что не будет подчиняться ни президенту, ни правительству – никому. То есть, объявил о такой «вольной донбасской республике», как выразился сегодня президент. И 7 августа началось – на дом экс-президента пошел спецназ, вооруженный резиновыми пулями, а со стороны Атамбаева и его людей был открыт боевой огонь, и в результате погиб один спецназовец».

Естественным образом возникает вопрос – если Атамбаев видел, что власть уже не в его руках и, не исключено, что придется отвечать за прошлые дела, почему он остался в стране, а не исчез с наворованным?

Р.Кошмуратов ответил на него так: «Ходят слухи, которые якобы были опубликованы в турецкой и казахской печати, о том, что экс-президент лечился от психосоматических заболеваний, что у него есть отклонения в психике. И потом, все журналисты, с которыми я общаюсь, говорят, что он очень злоупотреблял алкоголем. Поэтому он провозгласил себя таким царьком, князьком и решил никуда не уезжать. Хотя изначально конечно мы все думали, что он уедет. Но вместо этого он 7 августа заявил, что выведет народ на площади и потребует, чтобы президент, правительство и парламент республики ушли в отставку. А потом снова станет руководителем страны. Теперь же, очевидно, ему придется ответить перед судом за все эти незаконные деяния. Кстати, когда Атамбаев был президентом, он ввел в Конституцию положение о неприкосновенном статусе экс-президента, однако уже в начале 2019-го депутаты инициировали отмену и недавно изъяли этот пункт из Основного закона – у нас парламент имеет право вносить поправки в Конституцию. А Атамбаев после этого стал заявлять, мол, пусть меня судят, я ничего не боюсь, я буду мучеником».

Что же можно сказать про личность противостоящего ему нового президента Кыргызстана, о котором до сих пор мало что было слышно? По словам директора телерадиокомпании «Алмаз», Сооронбай Жээнбеков еще в советский период работал на различных руководящих должностях, после развала СССР был губернатором Ошской области, затем был переведен в Бишкек, работал в руководстве республике, и последний его пост перед выборами – премьер-министр Кыргызстана. «Всегда считалось, что это человек аполитичный, хозяйственник, который предпочитает держаться подальше от любых интриг. А уже став президентом, он вынужден был пресечь работу коррупционных схем. Иначе он бы утерял бразды правления, и с ним бы уже никто не считался. Был пример, когда супруга Атамбаева – Раиса, отобрала у китайских инвесторов жилищный комплекс, который они построили за $40 млн. И тут, понимая значение для нас соседнего Китая, Жээнбеков был вынужден навести порядок – он вернул владельцам комплекс, все виновные были арестованы. И таких случаев с рейдерством со стороны приближенных Атамбаева было немало. Всем им Жээнбеков поставил заслон. Однако, вот как поведет он себя в будущем, каким президентом станет в дальнейшем – это сегодня предсказать невозможно», — заключил Рустам Кошмуратов.