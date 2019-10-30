За компенсацией обращаться к армянам?

С началом Карабахской войны в Азербайджане появились инвалиды, которые получили увечья во время военных действий, не будучи военнослужащими. Это жители прифронтовой зоны, не покинувшие свои дома, несмотря на все опасности, с которыми им приходится ежедневно сталкиваться.

Недавно в # обратилась инвалид III группы Наргиз Абббасова. По словам Аббасовой, она стала инвалидом во время ходжалинской трагедии.

Она попросила помочь ей получить статус лица получившего инвалидность в зоне военных действий.

«Ведь я стала инвалидом во время ходжалинской трагедии во время ведения боевых действий», — заявила она.

Мы решили выяснить, какие льготы предоставляются гражданским лицам, получившим инвалидность во время проведения военных действий.

Мы обратились в Министерство труда и социальной защиты населения. «Для того, чтобы ответить на ваш вопрос нужно навести справки. Подождите до завтрашнего дня. Мы обязательно ответим на ваш вопрос», — пообещали нам сотрудники министерства.

Не дождавшись ответа из министерства, мы обратились к экспертам.

«Им присваивают «статус лица, получившего инвалидность в зоне боевых действий». Они получает ту же пенсию, что и обычные инвалиды. Никаких льгот им не полагается», — сказал # военный эксперт Узеир Джафаров.

Руководитель общества «Забота об инвалидах Карабахской войны» Фиридун Мамедов, также подтвердил, что лица, получившие инвалидность в зоне проведения военных действий, не обладают какими — либо льготами.

«Они получают обычную пенсию по инвалидности. Нам хотя бы выделяют автомобили, предоставляют квартиры, платят более или менее нормальную пенсию. Но им никаких льгот не полагается», — заявил он #.

Президент Союза организаций инвалидов Азербайджана Давуд Рагимли тоже подтвердил, что лица, ставшие инвалидами в зоне военных действий, не имеют никаких льгот.

Интересно, а что думает общественность? # решило провести небольшой опрос в Facebook и выяснить, насколько правильно, что «лица, ставшие инвалидами в зоне военных действий», не имеют в Азербайджане никаких льгот.

Как заявила пользователь Сабина Алиева, данная тема действительно очень актуальна. «Самое сложное для инвалида в этом процессе доказать, что ногу он потерял в деревне приграничной к военной зоне. Но зная «аккуратность» и «компетентность» сотрудников медучреждений в наших регионах , то сбор документов становится невозможным процессом до конца жизни!».

По мнению другого пользователя социальной сети Назима Ахмедова, «лица, получившие инвалидность в зоне боевых действий», должны получать пенсию на порядок больше, чем средняя зарплата, ибо они потеряли часть своего тела во имя Родины.

Пользователь Facebook, зарегистрированный под именем Bender Rodriqes, предлагает «лицам, получившим инвалидность в зоне боевых действий», обратиться в международные судебные органы с жалобой на армян, для того, чтобы получить от них компенсацию за ущерб, нанесенный своему здоровью.

В прошлом году в статье «Назрела необходимость принятия закона о жителях прифронтовой зоны» депутат ММ Захид Орудж заявил о том, что в стране назрела необходимость принятия Закона «О жителях прифронтовой зоны», который наделил бы льготами как жителей, проживающих на линии фронта, так тех, кто проживает в селах, расположенных на границе с Арменией. Однако закон так и не принят.

Кстати, в Украине 14 ноября 2017 года Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому предоставляется «статус инвалидов войны» гражданским лицам, получившим инвалидность вследствие ранения в зоне антитеррористической операции.