За гранью аудио и видео возможностей: еще одна инновация приходит в Баку!

В Барселоне на европейской выставке CineEurope (Barcelona International Convention Centre) был подписан контракт между ведущей в мире компанией по кинотехнологиям CJ 4DPLEX и сетью кинотеатров «СinemaPlus» для установления новой технологии 4DX формата в ТЦ «Dəniz Mall».

Как сообщили # в пресс — службе киносети, Азербайджан стал 65-ой страной в мире по установлению данного формата и 4-ой в СНГ вслед за Россией, Украиной и Белоруссией.

CJ 4DPLEX ведущая технология будущего поколения, со штаб-квартирой в Сеуле, имеющие офисы в Лос-Анджелесе и Пекине. Генеральный директор CJ 4DPLEX — Йонг Рюл Ким заявил: «Мы очень рады подписанию договора с «CinemaPlus» о запуске 4DX в Азербайджане. Мы невероятно счастливы работать над революционизированием киноструктуры с таким замечательным новым партнером и надеемся в предстоящие годы на формирование долгосрочного сотрудничества с ними».

В свою очередь, генеральный директор «CinemaPlus» Джафар Ахундзаде сказал:

«Наша высокая цель и мечта — это благополучие, отдых и радость людей. Надеемся и верим, что при поддержке друзей и укреплением сотрудничества с вами, мы сможем скрасить каждый последующий день! В целом, как и в других странах, местная аудитория встречает инновации, технологические усовершенствования и новые виды развлечения с огромным восторгом. Как показал наш опрос, в случае запуска 4DX зрители посетят кинотеатры с огромным ажиотажем и приобретут яркие воспоминания об отдыхе, так как каждый мечтает почувствовать себя частью кино. Запуск 4DX увеличит интерес к этой области и соответственно приведет к увеличению дохода».

«Dəniz Mall» находится в городе Баку, на берегу Каспийского моря. Открытие торгового центра намечается к концу 2019 года. Уникальный дизайн торгового центра разработан лондонским дизайнером Чапман Тейлором, вдохновленным восьмиконечной звездой герба Азербайджана. Новый кинотеатр «СinemaPlus», который расположился в этом красивейшем ТЦ, будет состоять из 11-ти залов. Инновационная кинотеатральная технология 4DX расширяет визуальные эффекты остросюжетных блокбастеров и фильмов ужасов с дополнительными спецэффектами, такими как, движение, вращение и толчки кресел, водяные брызги и ветер, молния и снег, мыльные пузыри и аромат.

4DX является одним из самых захватывающих форматов в индустрии кино, вовлекающий зрителей в действие, происходящее на большом экране.

Каждый 4DX зал состоит из посадочных кресел с движением в пространстве синхронно с видео с 21 разными эффектами, что максимально повышает восторг, полученный от просмотра фильма. Данный формат стоит за гранью аудио и видео возможностей. Более 650 голливудских и местных фильмов были показаны в формате 4DX.

На сегодняшний день имеются более 75 000 4DX мест в 649 залах в 64 странах мира.

«CinemaPlus» является самой большой сетью кинотеатров в Азербайджане, состоящей из 13 кинотеатров, 60 экранов и 5762 посадочных мест в 7 городах – Баку, Гянджа, Нахичевань, Шеки, Губа, Масаллы и Мингечевир.

Кроме того, «CinemaPlus» — это единственная сеть кинотеатров в Азербайджане, инвестирующая дубляж художественных и анимационных фильмов на азербайджанский язык профессиональной студией «Cinemazadeh».