За годы президентства Порошенко утратил статус миллиардера

Пятый президент Украины Петр Порошенко, проигравший президентские выборы на Украине Владимиру Зеленскому, за пять лет президентства лишился статуса миллиардера, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им индекс Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Состояние Порошенко снизилось почти на 40%, до 705 миллионов долларов за пять лет с 2014 по 2019 годы, сообщило агентство.

Ключевой актив Порошенко — корпорация «Рошен», которая была крупнейшим Украине производителем кондитерских изделий. Фабрики корпорации располагались также на территории России, в Литве и в Венгрии. В 2012 году производство кондитерских изделий «Рошен» превысило 400 тысяч тонн, однако в последующие два года сократилось на 25% после того, как его продукция была запрещена на территории России.

«Во время президентской кампании Порошенко пообещал продать «Рошен». Вместо этого он передал свою долю в компании в слепой траст в январе 2016 года», — пишет агентство. Другие активы Порошенко включают в себя банк, телевизионный канал, страховую компанию и несколько аграрных и пищевых предприятий, напоминает Блумберг.

РИА Новости