За Джеймса Бонда взялась женщина

Актриса и сценаристка Фиби Уоллер-Бридж присоединилась к работе над 25-м фильмом о Джеймсе Бонде. Ранее она работала над сериалами «Убивая Еву» и «Дрянь». Об этом сообщает The Guardian.

Фиби будет заниматься доработкой и полировкой сценария. В частности, она должна будет придать сценарию особый стиль, а также добавить юмора.

Девушку к работе над фильмом пригласил лично Дэниел Крэйг (исполнитель роли агента 007). Рэйчел Вайс (супруга актёра) — фанатка сериала «Дрянь», сценарий к которому написала Уоллер-Бридж (она же сыграла главную роль).

Напомним, премьеру 25-го фильма о Бонде ожидают 8 апреля 2020 года.

| 2019-04-16T00:07:00+00:00 16 апреля 2019, 05:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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