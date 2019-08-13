За чем дело стало?

На протяжении примерно недели информагентства Ирана и постсоветского пространства активно анонсировали предстоявший 14 августа в Сочи саммит Россия-Иран-Азербайджан. Предварительно сообщалось, что президенты Владимир Путин, Хасан Роухани и Ильхам Алиев обсудят все аспекты трехстороннего сотрудничества в различных областях экономики, а также региональные коммуникации. А по итогам встречи лидеры государств выступят с совместным заявлением.

Однако днем 12 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков неожиданно сообщил журналистам, что «саммит президентов России, Азербайджана и Ирана, который планировалось провести на этой неделе, переносится на более поздние сроки по техническим причинам».

Что это за «технические причины» такие Песков почему-то решил не уточнять.

Впрочем, сомнений в том, что президенты встретятся, нет.

Но все-таки интересно, для чего конкретно решили собраться в этот раз Путин, Алиев и Роухани? И с чем мог быть связан перенос даты встречи? Своими ответами на эти вопросы поделился с # известный политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Трехсторонний саммит президентов, который был запланирован и перенесен, по большому счету мероприятие плановое. С момента первой встречи в таком формате, которая прошла в 2016 году в Баку, минуло уже три года. Тогда стороны условились, что саммиты будут проводиться ежегодно в одной из трех стран. Второй состоялся осенью 2017 года в Тегеране, а последняя встреча лидеров проходила в рамках саммита «каспийской пятерки» в Актау в августе 2018 года, когда была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. И теперь на очереди Россия.

Если говорить о причинах объявленной задержки, скорее всего, она связана с тем, что сейчас период отпусков, и у кого-то из трех президентов могли появиться какие-то изменения в планах. Возможно, корректировки были связаны с этим.

Но не исключено также, что перенос саммита объясняется ситуацией в регионе, поскольку сложные процессы сейчас происходят вокруг Ирана, а саммит во многом завязан на реализации глобального транспортного проекта Север-Юг, на новых маршрутах поставки грузов из региона Индийского океана в страны Северной Европы. И вот эта неопределенность ситуации в Персидском заливе также могла подкорректировать сроки проведения мероприятия.

Но я не думаю, что существуют какие-то противоречия между лидерами трех государств и они могли лечь в основу переноса этого саммита. То есть, противоречий таких, прямо признаем – нет. В частности, в марте этого года был сдан самый сложный участок железнодорожной части проекта — Казвин-Решт, и сегодня страны выходят уже на финишную прямую его реализации. А с завершением строительства последнего участка полотна — Решт-Астара, железнодорожный маршрут Север-Юг будет полностью готов к запуску.

Стороны ожидают, что полностью завершат строительные работы до конца 2020 года, и у них есть необходимость встретиться сейчас и оговорить все детали итогового этапа реализации проекта.

В свое время, для совместной эксплуатации новой линии предлагалось создать международный консорциум с участием национальных железнодорожных компаний трех стран. Со временем эта идея отпала, но возможно, сейчас она вновь будет вынесена на повестку дня. То есть, этот железнодорожный консорциум по идее должен был стать оператором всего проекта. Иранская сторона была противником этого предложения, но теперь, судя по всему, оно вновь может быть обсуждено в обновленном варианте.

Вполне очевидно, что на повестке дня предстоящего саммита стоит и обсуждение подходов каждой из сторон к будущей тарифной политике, к срокам осуществления и объемам перевозок по новой линии. Предметом обсуждений станет и создание новых логистических центров по длине маршрута, другой инфраструктуры, в частности, складов, терминалов. Это все очень важные вопросы, и именно встреча глав государств и подписание ими соответствующих решений, зафиксированное в итоговом протоколе, может позволить профильным ведомствам трех стран в последующем разработать пакет предложений, которые позволят в рамках маршрута создать соответствующую инфраструктуру, унифицировать ее.

Вполне возможно также, что стороны обсудят и другие темы – и политического, и экономического взаимодействия. Не исключено, что встанет вопрос об использовании маршрута Север-Юг не только для грузо-, но и для пассажиро-перевозок. И в этом смысле стороны должны будут оговорить и соответствующие моменты обеспечения взаимной безопасности.

Думаю, весь этот комплекс тем и будет в центре внимания президентов во время предстоящей встречи в Сочи.