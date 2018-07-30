За 2 дня в северном регионе произошло 35 пожаров

Предотвращено распространение пожара, начавшегося на пастбищах вблизи сел Эрзикюш, Кохне Гушчу Сиязанского района и села Зохрабкенди Шабранского района, на лесную зону (государственный заповедник Алтыагач).

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, в настоящее время принимаются меры для предотвращения задымления, наблюдаемого в очагах пожара. Ветреная погода препятствует тушению.

Пожары, возникшие 29 июля вблизи села Галаалты Сиязанского района и села Чыраггала Шабранского района, потушены.

В настоящее время исследуются причины пожаров. В ликвидации пожара принимали участие подразделения Службы пожарной охраны МЧС, 2 вертолета «МИ-17», самолет-амфибия «БЕ-200 ЧС», личный состав северного регионального центра, сотрудники МЭПР и ИВ района, а также местные жители.

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