Южный Кавказ входит в зону геополитической турбулентности

Митинги в Грузии постепенно начинают стихать. Стихают они по нескольким причинам, среди которых самое важное то, что оппозиция добилась своего, а именно, что парламентские выборы 2020 года пройдут в Грузии по пропорциональной системе. Об этом заявил, основатель и председатель правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили.

«Партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» выступает с инициативой проведения широкомасштабной политической реформы. Парламентские выборы 2020 года должны пройти по пропорциональной системе в условиях нулевого, повторяю, нулевого избирательного барьера», — сказал Иванишвили по итогам заседания политсовета партии, а позже — встречи парламентского большинства.

Данное требование выдвинули сторонники Саакашвили, которые возлагают большие надежды на парламентские выборы 2020. Но Саакашвили со своей стороны призывает сторонников продолжать протестовать, несмотря на то, что власти пошли на уступки.

Согласно заявлениям Саакашвили, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили должен уволить министра внутренних дел Георгия Гахарию, освободить всех задержанных, незамедлительно назначить внеочередные пропорциональные выборы, а также уволить главу ЦИК Тамару Жвания.

Словом, политическое противостояние между патриархами двух политических блоков, партии «Грузинская Мечта» Б.Иванишвили и партии «Единое национальное движение» М.Саакашвили еще больше обострится в 2020. Возможно, этот год станет кульминационным и поставит точку в данном противостоянии.

Каждая из сторон политического противостояния ставит перед собой разные стратегические цели. Обе политические силы прозападные. Тут без альтернатив, так как в 2008 году, Россия своим решением о признании сепаратистских режимов в регионах Грузии, в корне убила перспективу появления в грузинской политике откровенно пророссийского политика.

Кремль в данном случае может устроить лишь относительно лояльный по отношению к России грузинский политик, не более. Но, несмотря на все эти нюансы, политические просчеты и ошибки, Кремль не теряет надежды хоть как-то договориться с Грузией. Грузия для Москвы играет стратегическую роль в плане выхода по суше в Армению, члена ЕАЭС, ОДКБ, военно-политического союзника, который находится на границе с Турцией и Ираном.

Нынешняя власть в Грузии при всем том, что ее считают умеренной в отношении России, данный коридор не открывает. Возможно, не может, принимая в расчет все политические риски. Тут кстати затрагиваются интересы Азербайджана, Турции, США и даже Ирана. То есть прямого выхода Кремля к своей самой южной военной базе не должно быть.

Параллельно в 2020 году также должны состояться президентские выборы в США и Иране. Несмотря на всю анормальность действий Трампа, по всем политическим законам, он должен быть переизбран на второй срок. Потому антииранская риторика со всеми возможными вытекающими последствиями будет еще актуальна.

А в Иране, либеральная свита Роухани, которая вначале победоносно смогла добиться подписания СВПД, уже полностью дискредитировала себя, и весь реформаторский блок сегодня — это мальчик для битья. Поэтому на выборах в Иране, в ответ на действия Трампа, по логике, должен прийти к власти представитель ультраконсервативных сил. На данный момент консерваторы в Иране сильно раздроблены и не имеют единого кандидата, идет соревнование между теми, кто предложит более жесткую позицию в отношении Запада и будет приближенным к аятолле Хаменеи. Сегодня сильны позиции экс президента Ахмеди Нежата и генерала Касема Сулеймани, но оба этих кандидата будут говорить, что Иран готов воевать, а не разговаривать. А найти кандидата-дипломата среди консервативных кандидатов сложнее в связи с растущим давлением США.

Одновременно будет расти давление на страны Южного Кавказа. Это понимают во всех столицах региона. Россия и «карабахский клан» выдавливают так и не понятого никем Пашиняна. Президент Азербайджана заранее поднял зарплаты на 40% силовым структурам и произвел важные кадровые назначения в силовом блоке, тем самым, по сути, усилив и подготовив страну к самому непредсказуемому сценарию.

Остается лишь Грузия, которая на грани политического коллапса и стоит перед геополитическим столкновением, так как в борьбе «мечтателей» Иванишвили и «националистов» Саакашвили победит тот, за кого будут держать масть более сильные и влиятельные международные игроки. В таком случае Азербайджан рискует остаться без стабильной Грузии, которая является транзитной страной азербайджанских энергоресурсов и транспортных проектов.

Немаловажную роль будет играть и ситуация в Турции. Проигрыш на муниципальных выборах во всех крупных городах – это только первый звонок, который раздался в дверях ПСР. Для Эрдогана сейчас важно договориться с Трампом. Он не знает, как быть с С-400, которые он с удовольствием подарил бы Азербайджану, разместил бы на Кипре, утилизировал бы, лишь бы избавиться от этого бремени.

Два с половиной миллиарда долларов небольшая сумма для Турции, если сравнивать с теми потерями, которая страна сейчас несет, будучи под негласными санкциями. Рейтинговые компании показывают понижение уровня платежеспособности Турции, страна не может перекредитовываться и вынуждена брать деньги под высокую процентную ставку. Экономика начинает сдавать, и как результат рейтинг ПСР летит с олимпа вниз, а потому сейчас Эрдогану не до популизма — ему важно договориться с Трампом, иного выбора нет.

С учетом вышеизложенного, взрывоопасная ситуация в Грузии совсем некстати, так одна искра может запалить бикфордов шнур замедленной мины, могущей перевернуть всю существующую хрупкую архитектуру мира в регионе. Поэтому Южный Кавказ входит в зону риска и геополитического водоворота.