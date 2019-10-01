Южногородский Эзоп

Когда смотрюсь я в зеркала,

То вижу, кажется, Эзопа,

Но стань Дембровский у стекла,

Так вдруг покажется там …

А.С.Пушкин « На К.Дембровского»

Солнце мировой поэзии взошло над одним южным городом. Жизнь южногородцев теперь уже никогда не будет такой, как прежде. Оказалось, что бывший министр транспорта Мамед Зиянов решил попробовать себя в новом жанре. Ранее, достигнув невероятного профессионализма в деле распила бюджетных средств и вывоза их из южного города, господин Зиянов умудрился создать для своего сына и многочисленной родни прекрасные возможности для реализации бизнесс-проектов.

Помнится, даже холдинг был создан под названием «Бздун». Но, сняли Мамеда нашего с поста министра и сразу как-то выяснилось, что не функционирует, не крутится ничего из того, что им патронировалось и было создано, без традиционного запуска волосатой длани в бюджет южного города. И ладно бы только эта напасть снедала семейство Зияновых. Неприятности на них сыпались, как листва осенью.

К примеру, оказалось, что спецслужбы одной дружественной страны обнаружили у Зияновых и их партнеров объекты на территориях, где хозяйничали вооруженные до зубов шахтеры, решившие объявить себя отдельным государством. В дружественной стране справедливо заметили, что наличие этих объектов, равно как и выплата налогов и прочих денег в казну вооруженных шахтеров, именуется финансированием сепаратизма и терроризма.

Естественно, господин Зиянов и все его семейство сильно обеспокоились итогами этого расследования. Тем более, что прилетел еще один «черный лебедь». Один из депутатов парламента южного города, вчерашний учитель физкультуры и знаток специфической кухни, включавшей в себя и «котлеты Молотова», посмел намекнуть на то, что недавние министры награбили миллиарды и теперь ведут себя как-то сильно подозрительно.

Намек был более, чем прозрачный. А тут, новость последнего часа, еще и генпрокурор поведал о том, что в суд были переданы 250 уголовных дел в отношении 397 должностных лиц. «На их месте мог бы оказаться и я !», с ужасом подумал Мамед-муаллим. Как видим, тучи над его головой сгущались стремительно. И что вы думаете? Все эти неприятные события привели к рождению нового поэта!

Да, господин Зиянов оказался восходящей «звездой», не побоюсь этого слова, мировой литературы! Его вирши были полны глубочайшего философского смысла. Газели Насими и Низами казались легковесными в сравнении с тем, что выдавал на гора Мамед Зиянов. И даже грек Эзоп был посрамлен!

Правда, сам юный поэт не был знаком с творчеством Эзопа. Более того, когда некто из профессиональных подхалимов указал на эзопов стиль в стихах новоявленного поэта с наколкой на руках, то в ответ услышал не благодарность, а возмущение. Господин Зиянов счел, что подхалим сравнивает его стихи с чьей-то филейной частью тела. Большой интеллектуал был наш юный поэт!

Он сетовал в своих произведениях на обманчивый блеск злата, на предательство и козни людские, на важность своевременного бросания кости слугам. И весь этот поток сознания в поэтической форме уже был опубликован в местных СМИ. То есть, состоялся творческий дебют доселе неизвестного миру талантливого поэта. Это было даже круче «Фауста» Гете.

Правда, самому господину Зиянову об этом не сообщали. Потому, что фамилия великого немца вызывала в нем совсем не поэтические ассоциации. В любом случае, первый шаг был сделан, но вопросы остались. О чем еще поведает в своих произведениях этот автор? Расскажет ли он, где хранятся все талантливо наворованные средства? Вот, что больше всего интересовало поклонников творчества Мамеда Зиянова. Особенно, среди работников прокуратуры. Но, наш герой не спешил их радовать. Он предпочитал сохранять интригу. Чем, впрочем, вызывал у своих недругов эмоции, сравнимые с теми, что подтолкнули Пушкина на написание посвящения Дембровскому.