Южная Осетия назвала цель действий Грузии на границе

Министр иностранных дел так называемой Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил РИА Новости, что Грузия хочет обострить ситуацию на границе, чтобы получить контроль над полезными ископаемыми.

Медоев пояснил, что на этой территории находятся запасы мрамора, серпентинита, барита, нефрита, а также промышленные залежи глины и массивы ценных пород дерева. Помимо этого в окрестностях производят тальк и мраморную крошку. Министр считает, что власти Грузии хотят получить контроль над этими землями и передать их в разработку иностранным инвесторам.

Накануне вечером российский МИД обвинил Грузию в обострении ситуации на границе с Южной Осетией. В ведомстве считают, что Тбилиси целенаправленно нагнетает напряженность в регионе. МИД призвал страны проявить сдержанность и конструктивно обсудить спорные вопросы в рамках международных норм.

28 августа стало известно, что грузинская полиция разместила блокпост на территории Южной Осетии в районе села Цнелис. По словам советника югоосетинского президента Сослана Кокоева, любые действия со стороны Грузии получат зеркальный ответ. Цхинвал требовал убрать блокпост, в Тбилиси ответили отказом.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии начался в ночь на 8 августа 2008 года с обстрела грузинской армией Цхинвала и попытки установить контроль над республикой. В тот момент в зоне конфликта находились 500 российских миротворцев. Днем Дмитрий Медведев занимавший пост президента России, объявил о начале операции в республике, после чего в регион были введены российские войска. Позже Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, которые объявили о выходе из состава Грузии (lenta.ru)