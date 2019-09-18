Южная Корея уведомила КНДР о вспышке АЧС на границе

Власти Республики Корея (РК) уведомили КНДР о вспышке африканской чумы свиней (АЧС) на границе двух государств. Об этом заявила в среду представитель Министерства объединения Ли Санг Мина, передает ТАСС.

Со вторника на одной из южнокорейских ферм, расположенных у границы с КНДР, было зафиксировано два случая заражения АЧС. Они были зарегистрированы впервые с момента вспышки этого заболевания в соседней КНДР, о которой стало известно в мае текущего года.

«Мы направили ранее сегодня [18 сентября] извещение Северной Корее, в котором излагается ситуация вокруг вспышки АЧС, а также указывается на необходимость взаимодействия при принятии карантинных мер», — заявил Ли Санг Мин на пресс-конференции.

После сообщений о майской вспышке АЧС в КНДР южнокорейские власти заявили, что усиливают карантин на границе. Минсельхоз в июне провел проверку почти 350 свиноферм, расположенных в провинциях Кёнгидо и Канвондо. На тот момент анализ крови животных не выявил ни одного случая заражения АЧС.

Африканская чума свиней не представляет угрозы для человека, но смертельно опасна для животных. Вакцины от АЧС пока не существует, возможно только уничтожение свиней для предотвращения распространения заболевания.