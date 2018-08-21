Южная Корея уберет часть постов на границе с КНДР

Южная Корея постепенно уберет около десяти пограничных постов, расположенных в демилитаризованной зоне на границе с Северной Кореей. Об этом сообщил министр обороны Южной Кореи Сон Ен Му, передает во вторник, 21 августа, агентство Yonhap.

Указано, что это решение принято в рамках договоренностей между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином о демонтаже демилитаризованной зоны на границе между двумя странами, достигнутых во время апрельского саммита. Зона, разделяющая Корейский полуостров примерно на две равные части, должна быть преобразована «в настоящую зону мира», договорились лидеры двух Корей.

Сон Ен Му отметил, что снятие постов будет проведено на экспериментальной основе, и не назвал конкретный срок для реализации этих мер, однако отметил, что КНДР также делает шаги в этом направлении.

«Это означает, что сначала мы выведем один или два охранных поста, а затем и другие», — сказал Сон Ен Му на заседании комитета обороны Национального собрания Южной Кореи.

По его словам, сначала будут выведены пограничные силы, расположенные в пределах километровой зоны от границы в КНДР.

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