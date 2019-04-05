Южная Корея ратифицировала соглашение об увеличении расходов на содержание войск США

Национальное собрание (парламент) Республики Корея в пятницу ратифицировал соглашение, в соответствии с которым расходы страны на содержание военного контингента США (USFK) повышаются на 8,2%. Как передает ТАСС, об этом сообщается на сайте законодательного собрания.

«В ходе пленарной сессии 139 депутатов проголосовали за, 33 — против», — отмечается в сообщении. Подтверждение соглашения в Конгрессе США не требуется.

В соответствии с подписанным в марте документом, Сеул в 2019 году заплатит за содержание 28,5 тыс. американских военнослужащих в стране 1,04 трлн вон ($915 млн).

Срок пятилетнего соглашения о финансировании пребывания военных США в Южной Корее истек 31 декабря 2018 года. В соответствии с ним, ежегодные расходы сеульской администрации на эти цели составляли около 960 млрд вон ($860 млн).

Заключению нового договора предшествовали десять раундов переговоров. Изначально представители США требовали от Южной Кореи увеличить размер ее взносов до $1,2 млрд в год.

Войска Соединенных Штатов находятся в Южной Корее со времен окончания Корейской войны (1950-1953).