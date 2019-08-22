Южная Корея прекратила обмен разведывательной информацией с Японией

Республика Корея приняла решение выйти из соглашения по обмену разведданными с Японией. Об этом в четверг сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заместителя начальника Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Ким Ю Гына.

«Правительство приняло решение прекратить обмен разведывательной информацией с Японией. Уведомление о данном решении будет направлено Токио по дипломатическим каналам», — заявил Ким Ю Гын на брифинге в Сеуле.

Он подчеркнул, что «Япония не смогла объяснить причины исключения Южной Кореи из числа доверенных торговых партнеров, сославшись на подрыв доверительных отношений между Сеулом и Токио, что повлекло за собой соответствующие изменения в сфере оборонного сотрудничества двух стран».

Кроме того, Ким Ю Гын заявил, что «продление договора об обмене важной военной информацией более не отвечает национальным интересам Республики Корея».