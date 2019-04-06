Южная Корея первой в мире начала коммерческую эксплуатацию сетей 5G

Высокоскоростной стандарт связи 5G стал в Южной Корее в пятницу, 5 апреля, доступен широкому кругу пользователей. Три телекоммуникационные компании — KT, SK Telecom и LG Uplus — в среду, 3 апреля, за час до полуночи открыли свои сети для мобильной связи пятого поколения, чтобы опередить на один час американского оператора Verizon, запустившего сети 5G в Чикаго и Миннеаполисе. Однако тогда эта сеть была доступна лишь небольшому числу пользователей. С пятницы началась коммерческая эксплуатация этой сети.

Таким образом, Южная Корея стала первым государством в мире, в котором не только начала работать сеть 5G, но и доступ к сверхскоростной технологии передачи данных был предоставлен на всей территории страны.