Южная Корея передаст ООН $8 млн для оказания гуманитарной помощи КНДР

Республика Корея на этой неделе переведет на счета ООН $8 млн для оказания КНДР продовольственной помощи. Как передает ТАСС, об этом сообщил агентству Yonhap во вторник источник в министерстве объединения, курирующем отношения с КНДР.

«Ожидаем, что средства будут переведены на счета ООН уже во вторник или в среду», — отметил он.

В 2019 году КНДР поразила рекордная засуха. В период с января по 15 мая в стране выпало всего 56,3 мм осадков, что является минимумом за последние 102 года.

СМИ КНДР призвали граждан искать новые источники воды и разработать революционные меры для борьбы с рекордной засухой. При этом представители Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, которые отслеживают ситуацию с поставками продовольствия в республику, сообщили, что более 10 млн жителей республики ощущают нехватку продуктов питания и у них нет достаточного количества продовольствия до следующего урожая.

Причина этого заключается в самом низком за последние 10 лет урожае, который был собран в КНДР в 2018 году из-за плохих погодных условий. По оценкам миссии ВПП, в случае, если из-за засухи нынешний год также будет неурожайным, миллионам граждан страны может грозить голод.
| 2019-06-11T08:01:53+00:00 11 июня 2019, 10:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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