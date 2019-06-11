Южная Корея передаст ООН $8 млн для оказания гуманитарной помощи КНДР

Республика Корея на этой неделе переведет на счета ООН $8 млн для оказания КНДР продовольственной помощи. Как передает ТАСС, об этом сообщил агентству Yonhap во вторник источник в министерстве объединения, курирующем отношения с КНДР.

«Ожидаем, что средства будут переведены на счета ООН уже во вторник или в среду», — отметил он.

В 2019 году КНДР поразила рекордная засуха. В период с января по 15 мая в стране выпало всего 56,3 мм осадков, что является минимумом за последние 102 года.

СМИ КНДР призвали граждан искать новые источники воды и разработать революционные меры для борьбы с рекордной засухой. При этом представители Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, которые отслеживают ситуацию с поставками продовольствия в республику, сообщили, что более 10 млн жителей республики ощущают нехватку продуктов питания и у них нет достаточного количества продовольствия до следующего урожая.