Южная Корея обеспокоена подношением властей Японии в «милитаристский» храм

В четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил ритуальное подношение к храму Ясукуни по случаю 74-й годовщины капитуляции Японии, но лично от посещения Ясукуни воздержался. В последний раз Абэ побывал в святилище в 2013 году, что вызвало недовольство не только в Южной Корее и Китае, но и в США.

В храме Ясукуни хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллионов солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, среди них имена 14 военных преступников Второй мировой войны. Японские политики обычно посещают его три раза в год — на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день капитуляции Японии. По случаю 15 августа храм Ясукуни посещают многие японские законодатели.(РИА Новости)