Южная Корея обеспокоена подношением властей Японии в «милитаристский» храм

Южная Корея обеспокоена в связи с подношениями, направленным руководителями Японии к храму Ясукуни, который считается в соседних странах символом японского милитаризма, сообщил МИД страны.
«Правительство выражает глубокую обеспокоенность в связи с тем, что ответственные лица в правительстве и парламенте Японии приукрашивают историю колониального разграбления и агрессивной войны и в очередной раз совершают молитвы и подношения в храме Ясукуни, где покоятся военные преступники», — говорится в пресс-релизе министерства.
Сеул потребовал от политических лидеров Токио демонстрировать скромную оценку своего прошлого. «Мы указываем на то, что при такой позиции отношения между Кореей и Японией смогут развиваться и улучшаться с ориентацией на будущее и можно будет заручиться доверием международного сообщества», — отмечает южнокорейский МИД.
| 2019-08-15T12:38:27+00:00 15 августа 2019, 13:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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