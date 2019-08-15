Южная Корея обеспокоена подношением властей Японии в «милитаристский» храм

Южная Корея обеспокоена в связи с подношениями, направленным руководителями Японии к храму Ясукуни, который считается в соседних странах символом японского милитаризма, сообщил МИД страны.
«Правительство выражает глубокую обеспокоенность в связи с тем, что ответственные лица в правительстве и парламенте Японии приукрашивают историю колониального разграбления и агрессивной войны и в очередной раз совершают молитвы и подношения в храме Ясукуни, где покоятся военные преступники», — говорится в пресс-релизе министерства.
Сеул потребовал от политических лидеров Токио демонстрировать скромную оценку своего прошлого. «Мы указываем на то, что при такой позиции отношения между Кореей и Японией смогут развиваться и улучшаться с ориентацией на будущее и можно будет заручиться доверием международного сообщества», — отмечает южнокорейский МИД.