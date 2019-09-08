Южная Корея может создать экономический союз с КНДР наподобие ЕС уже через 10 лет

Власти КНДР и Республики Корея могут создать экономическое объединение наподобие Евросоюза уже в ближайшие 10-15 лет. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС в воскресенье специальный советник президента Республики Корея по дипломатии и вопросам национальной безопасности Мун Чжон Ин.

«Для национального объединения потребуется много времени — Север по сути своей значительно отличается [от Южной Кореи], к тому же существует неоднозначная ситуация [во взаимоотношениях КНДР] с Китаем и США. Объединение будет непростым, для того, чтобы оно могло произойти в ближайшем будущем, нам следует прийти к согласию, — рассказал Мун Чжон Ин, прибывший на Международный цивилизационный форум «Тайхэ». — Одновременно стоит принять во внимание международные экономические санкции против Пхеньяна. КНДР, как и Китай, со временем изменится, и можно будет создать экономическое объединение наподобие Евросоюза. Его появление возможно уже в ближайшие 10-15 лет».

По словам советника президента, для объединения корейской нации в первую очередь следует создать надежный и эффективный регулярный механизм постоянных контактов на высшем уровне, а также форматы межпарламентских и межминистерских обменов между Пхеньяном и Сеулом.

«Как заявил наш президент [Мун Чжэ Ин], к 2045 году, в 100-ю годовщину независимости Кореи (после аннексии и японской оккупации, длившейся с 1910 года — прим. ТАСС] необходимо, чтобы Корейский полуостров объединился — это заявление носит знаковый характер. Для того, чтобы воплотить в жизнь понятие «объединение», подразумевающее существование одного народа и единого государства, потребуется время», — уточнил он. Эксперт отметил, что ключевым остается вопрос статуса КНДР.

«Существует идея по формированию так называемой Корейской федерации, в которой будут сосуществовать две правительственные системы и два строя — капиталистический с социалистический. Такая форма государственности Сеул не устраивает», — подчеркнул Мун Чжон Ин.

Он пояснил, что на первоначальном этапе объединения с Севером южнокорейские власти намерены сохранить «существование одного народа в двух государствах», две политические системы и два независимых правительства, а также параллельно наращивать сотрудничество, стимулировать свободную циркуляцию потока людей и товаров между КНДР и Республикой Корея, путем экономической интеграции обеспечить обоюдное развитие по аналогии с ЕС, и уже затем постепенно объединить две страны «по-настоящему».